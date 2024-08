Van openhartoperatie naar rallypodia - zo overwon Kovalainen 'grootste uitdaging'

Voor velen zou het ondergaan van een openhartoperatie het einde betekenen van extreme activiteiten zoals scheuren door een Fins bos of navigeren over een bochtige Japanse bergweg in een rallyauto. Niet voor Heikki Kovalainen.

De F1 Grand Prix-winnaar en rallyfan heeft de "grootste uitdaging van zijn leven" overwonnen door te herstellen van een zware operatie en eerder deze maand in Japan terug te keren achter het stuur van een rallywagen. "Dit was de grootste uitdaging van mijn leven, en om eerlijk te zijn een van de grootste gebeurtenissen in mijn leven," vertelt Kovalainen aan Motorsport.com. "De eerste motivatie was gewoon om terug te kunnen keren naar een soort normaal leven. Maar ik moet toegeven dat ik ook wel eens in mijn achterhoofd heb gehad of ik ooit weer kon terugkeren in de rallysport of zelfs in een racewagen."

De Fin die tussen 2007 en 2013 111 Grands Prix reed voor Renault, McLaren en Caterham/Lotus, hield zich vast aan de gedachte om terug te keren op de rallypodia en gebruikte dit om hem door zijn herstel heen te slepen. "Het zou een zware beslissing zijn geweest om niet meer te kunnen racen of rallyrijden. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de passie en de motivatie heb, vooral nu voor de rallysport, misschien niet in het WRC of de absolute wereldtop, maar toch, je wil blijven rijden. Dat was de drijvende kracht."

Medische controle

De diagnose van een aneurysma van de aorta ascendens werd gesteld na een toevallige medische controle die Kovalainen afgelopen november onderging. De bevindingen waren behoorlijk alarmerend: de 42-jarige Fin had een aneurysma – een zwakke plek in de wand van een bloedvat – die kon scheuren of barsten en ernstige levensbedreigende inwendige bloedingen kon veroorzaken. "Het was puur toeval dat we besloten mijn hart te controleren, dus in zekere zin had ik geluk."

Na de diagnose liet Kovalainen zijn werkgever, het AICELLO-rallyteam waarvoor hij in 2022 en 2023 meedeed aan de WRC Rally van Japan, weten dat zijn plannen voor 2024 voor onbepaalde tijd moesten worden opgeschort.

Kovalainen zette zijn rallyplannen in de ijskast na het bekend worden van zijn gezondheidstoestand Foto door: Red Bull Content Pool

De winnaar van de Grand Prix van Hongarije van 2008 stond voor een dilemma waarvan de meesten hopen dat ze het nooit zullen meemaken. "Ik had door kunnen gaan zonder operatie, maar met zeer zware beperkingen, en dat sprak me niet erg aan," zegt Kovalainen. "Mijn levensstijl is zo actief, zelfs als je het rallyrijden wegneemt. Ik geniet van sporten, fietsen en mountainbiken en over het algemeen is mijn leven behoorlijk actief."

"Toen ik eenmaal de beslissing had genomen, kwam het wel in me op dat als er iets mis zou gaan en ik niet zou herstellen, ik niet meer zou kunnen rijden, maar dat vond ik prima. Als je voor de operatie van huis gaat en je gezin [vrouw en zoontje van een jaar] achterlaat en je weet nooit hoe het zal gaan, dan is dat ook een beetje emotioneel. Op de dag van de operatie was ik helemaal kalm en vond ik de beslissing helemaal prima."

De operatie bleek succesvol. Na negen dagen in het ziekenhuis keerde hij terug naar huis waar de weg naar zijn terugkeer op de rallypodia begon. De eerste vijf weken van zijn reis beschreef hij als "een beetje moeilijk", omdat hij te kampen had met een verhoogde lichaamstemperatuur en griepachtige symptomen. Praten bleek aanvankelijk ook een uitdaging nadat hij ontstekingen had opgelopen door een buisje dat tijdens de procedure in zijn keel was geplaatst. Het duurde echter niet lang voordat de gedachte om de helm en het racepak weer aan te trekken realiteit werd. "Ik voelde me vrij goed en na twaalf weken deden we een zeer grondige controle. We namen foto's van het hart en controleerden mijn vitale functies. Ze vertelden me dat ik alles kon doen wat ik zou willen, zonder beperkingen."

Terug in de auto

Volledig herstellen van een openhartoperatie is één ding, maar achter het stuur springen van een gloednieuwe Toyota GR Yaris Rally2-auto vormde een heel andere uitdaging. "Het was een moment van vreugde [om terug te zijn in de auto]", zegt Kovalainen. "Er waren wat vraagtekens, dus het was best spannend. Maar toen ik op de eerste testdag in de auto sprong en de gordels omdeed, had ik na mijn eerste run nergens last van. Het was eigenlijk een hele opluchting en mijn zicht en andere zintuigen voelden helemaal normaal aan."

Kovalainen keerde twee weken geleden terug in actie in het Japanse rallykampioenschap. Foto door: Tadayoshi Nakajima / Connect

Toekomst

Kovalainen ging twee weken geleden samen met zijn vaste Japanse bijrijder Sae Kitagawa aan de slag in de Rally Kamuy in Hokkaido, Japan. Hoewel de veertiende plaats in het algemeen klassement niet iets was om over naar huis te schrijven, was dat resultaat ondergeschikt aan de prestatie mee te kunnen doen. De rally in Hokkaido is nog maar het begin. "Er zijn veel dingen die ik kan verbeteren," zegt hij. "Ik word waarschijnlijk geen tweede Kalle Rovanperä, maar ik kan nog veel beter. Ik wil nog doorgaan in Japan. Ik geniet echt van de samenwerking met het team en de Toyota-jongens daar en we hebben nu de nieuwe auto. Er zijn acht rondes per jaar plus het WRC-evenement, dus dat is ongeveer het juiste aantal. Ik geniet er ook van om thuis te zijn en tegelijkertijd is het niveau in Japan voor mij zo hoog dat ik competitief kan zijn en voor de overwinningen kan strijden. Ik ken de meeste wegen nu en de meeste rally's zijn me bekend, wat een groot verschil maakt in de rallysport."