Van Max Verstappen tot Alpine: Vijf conclusies na F1-test Bahrein

Red Bull Racing zet nieuwe stap: sterker dan dat het lijkt?

Niet dat het na afgelopen seizoen een verrassing is of dat iemand er anders over zou denken, maar de testdagen in Bahrein hebben onderstreept dat Red Bull Racing en Max Verstappen weer als favorieten aan deze nieuwe jaargang beginnen. Op de tweede testdag kende het team met Sergio Pérez achter het stuur een paar probleempjes, zoals een remschijf die kortstondig vlam vatte en een keer langzaam terug hobbelen naar de pitstraat. Dat gezegd hebbende is de test verder uitstekend verlopen voor het kampioensteam uit Milton Keynes. In de paddock is vriend en vijand het er wel over eens, ongeacht bij welk team je navraag doet, dat Red Bull en meer specifiek Verstappen weer de uitgesproken favoriet is. Fernando Alonso heeft zelfs al voorbarig laten optekenen dat negentien coureurs nu weten dat ze dit jaar geen kampioen zullen worden.

Het belangrijkste voor Red Bull is dat het vernieuwde concept goed lijkt te werken, waarbij vooral de koeling opvalt. De sidepods zijn dit jaar 'overbite' geworden, waaronder nog wel degelijk een horizontale inlet zit. Verder zijn de luchthappers achter de halo en aan het begin van de gulleys intrigerend, samen met alle veranderingen die onderhuids zijn gemaakt. Helmut Marko noemde dergelijke veranderingen naar het circuit brengen best een beetje spannend, maar Red Bull lijkt de zaakjes 'gewoon' weer uitstekend voor elkaar te hebben. Het is niet direct te zien in de gecombineerde tijdenlijst, maar dat is een bewuste keuze geweest. Red Bull heeft vrijdagmiddag niet aangezet en heeft toen bovendien niet naar de C4- en C5-banden gegrepen, zoals de meeste concurrenten dat wel hebben gedaan. Red Bull heeft zich op lange runs met de C2- en C3-compounds gericht, banden die komend weekend ook worden gebruikt. Die long runs waren snel en bovendien impliceerde de gemiddelde topsnelheid dat Red Bull met een erg voorzichtige motorstand (en veel brandstof) heeft gereden. De kwalificatie blijft derhalve nog afwachten, maar qua race pace lijken Red Bull en Verstappen weer de maat der dingen.

Ferrari oogt op de goede weg, maar toont al iets meer

Ferrari was na de driedaagse test bovenaan de tijdenlijst te vinden. Het zegt eigenlijk twee dingen. Ten eerste past het prima bij het beeld dat de Scuderia wel degelijk een goede test achter de rug heeft. Het tweede aspect is dat Ferrari al iets meer kaarten op tafel heeft gelegd dan bijvoorbeeld Red Bull. Dat geldt zowel over één vliegende ronde als ook qua topsnelheden bij de long runs. Dat laatste kan natuurlijk met set-up te maken hebben, maar met een gemiddeld verschil van ruim tien kilometer per uur met Red Bull is dat onwaarschijnlijk, ook al omdat de RB19 aerodynamisch zeer efficiënt was. Het lijkt aannemelijker dat Ferrari qua motorstanden al iets meer heeft getoond, ook richting de Italiaanse pers. Het is een lezing die in de paddock breder wordt gedeeld.

Dat gezegd hebbende, zetten velen Ferrari bij een rondje door de paddock op de tweede plek. In de data bleken de long runs van Mercedes marginaal sneller, maar dat neemt niet weg dat Ferrari in principe een prima indruk heeft achtergelaten. Het belangrijkste bij Ferrari is dat de cijfers overeenkomen met het gevoel van de coureurs. Vorig jaar was het team uit Maranello snel over één ronde, maar ging het rap door de banden heen. Charles Leclerc heeft nu laten weten dat hij dat tijdens de wintertest van 2023 al wist. "Als de banden eraan gaan, krijg je de zwakke plekken van een auto pas echt goed te zien. Vorig jaar gingen de alarmbellen hier in Bahrein al af. Het was misschien wel de slechtste test in mijn Ferrari-tijd. Dit jaar voelt de driveability veel beter aan." De cijfers die iets dieper gaan - bijvoorbeeld het verlies per ronde door de bandenslijtage - bevestigen dit beeld, waardoor Ferrari wel degelijk mag hopen op stabielere racedagen dan vorig jaar.

Mercedes is als 'dark horse' nog lastig te peilen

Waar die stap van Ferrari in de praktijk goed voor is, hangt natuurlijk nauw met de concurrentie samen. Mercedes is in dat opzicht een belangrijke variabele. Het team van Toto Wolff heeft technisch in meerdere opzichten opzien gebaard. Zo heeft het bovenste element van de voorvleugel de aandacht getrokken, al heeft de FIA laten weten dat dit ontwerp volledig legaal is. Het komt overeen met hoe de regels nu op papier staan, al voegde Pat Symonds toe dat het niet helemaal in de geest van het reglement is. De manier waarop Mercedes een wishbone-arm kan verplaatsen naar gelang het circuit dat bezocht wordt, is eveneens vindingrijk.

Toch blijft de vraag wat dit in de praktijk allemaal oplevert. Dat George Russell vrijdag op C4 de tweede tijd klokte, zegt nauwelijks iets. Lewis Hamilton reed op de tweede testdag een goede long run, maar de Mercedes-data zijn niet even representatief. Het team is onder de radar gebleven en misschien was dat exact de bedoeling. In de tabel met eerder genoemde gemiddelde topsnelheden staat Mercedes namelijk helemaal onderaan. Het duidt ook hier op een voorzichtige motorstand, al is bij Mercedes wel belangrijk hoeveel van dat getal in de luchtweerstand schuilt. Vorig jaar had de W14 immers veel te veel drag. De conclusie over Mercedes is vooral dat er voor de buitenwereld nog veel vraagtekens bestaan. De auto oogt technisch interessant, de long runs ogen prima, maar Mercedes is na drie dagen - bewust of niet - van de topteams het lastigst te peilen.

Sterke test Aston Martin, McLaren-cijfers lijken vertekend

Aston Martin en McLaren waren op hun eigen manier allebei verrassingen van het vorige seizoen. De groene brigade schoot begin 2023 uit de startblokken met Fernando Alonso in een glansrol. Het contrast met het beroerd gestarte McLaren kon bijna niet groter zijn, maar die formatie heeft in de tweede seizoenshelft reuzenstappen gezet. Het maakte McLaren in meerdere raceweekenden - vooral op circuits met veel snelle bochten - het tweede team en maakte de verwachtingen hooggespannen voor dit jaar. De wintertest in Bahrein is echter niet helemaal vlekkeloos verlopen, zo erkende ook Lando Norris ruiterlijk. De Brit is naar eigen zeggen niet aan goede racesimulatie toegekomen en dat heeft effect op de cijfers. In de gemiddelde long run-tijden moest McLaren aardig wat toegeven, maar dat moet haast wel een vertekend beeld zijn. Zo zijn die cijfers gebaseerd op Oscar Piastri en gaf die vorig jaar qua race pace ook nog aardig wat toe op Norris.

In de long runs zat McLaren derhalve achter Aston Martin, al valt te bezien hoe dat is als het om de knikkers gaat en als Norris ook representatieve runs gaat rijden. Het doet echter niets af aan het feit dat Aston Martin wel een goede test achter de rug heeft. Dan Fallows (voormalig Red Bull) toonde zich tevreden en dat gold ook voor Alonso. De Spanjaard herhaalde nog maar eens dat hij anderhalve testdag per coureur veel te weinig vindt en dat teams daardoor geen goed overzicht krijgen, maar zijn lange runs waren wel in orde. De bandenslijtage bleef binnen de perken. Heel verrassend is dat niet, aangezien Aston Martin vorig jaar al goed was op dit vlak, net als in langzame bochten. Bahrein is door het agressieve asfalt wat teams een 'outlier' noemen, waardoor de echte progressie van Aston Martin pas kan worden afgemeten na circuits met meer snelle bochten - vorig jaar een achilleshiel. Suzuka zal als vierde Grand Prix een goede test worden. Desondanks mag de conclusie luiden dat Aston Martin prima is begonnen, al weet Alonso ook: met Red Bull als grote favoriet, Ferrari dat beter oogt dan vorig jaar en Mercedes als de grote variabele wordt het absoluut geen sinecure om net als vorig jaar met een podium te beginnen.

Testdagen een reality check voor Alpine in compact veld

Een voormalig werkgever van Alonso springt er misschien wel uit als de grootste negatieve verrassing van de testdagen. Alpine heeft de auto naar eigen zeggen nogal aangepast ten opzichte van vorig jaar en is er in Bahrein achter gekomen dat de nieuwe creatie nogal wat werk nodig heeft. Teambaas Bruno Famin zei bij de launch weliswaar dat het tijd zou vergen om het nieuwe concept te doorgronden, maar hij klonk toen nog een stuk positiever dan na de drie testdagen. Na al die rondjes in Bahrein luidde zijn voornaamste conclusie: "Operationeel hebben we het deze testdagen goed gedaan, maar we weten waar we staan." Famin koos zijn woorden zorgvuldig. Ten eerste is het operationele aspect iets wat hij intern probeert te verbeteren, zowel op het circuit als ook in de samenwerking tussen de fabrieken in Enstone en Viry. Daar een lovend woordje over uiten is bewust, al gaat het vooral om het tweede gedeelte van de quote.

Alpine denkt na de testdagen in Bahrein dat het een lastige openingsfase van het seizoen tegemoet gaat. Ook Pierre Gasly liet optekenen dat er nog veel werk aan de winkel is met de A524 alvorens die op het gewenste niveau is. Een factor die hierin meespeelt, is dat veld erg competitief lijkt. Zo verwacht de concurrentie een stap voorwaarts van het RB-team en zijn de verschillen met Sauber en Williams relatief klein. Het veld is compact en betekent dat enkele tienden meteen meerdere posities kunnen schelen. Vorig jaar zat Alpine in niemandsland met P6 bij de constructeurs, maar daar is de Franse formatie voor het begin van dit jaar allesbehalve zeker van. Haas was er bij de autopresentatie heilig van overtuigd dat het de hekkensluiter zou zijn en lijkt dat op basis van de testdagen nog steeds te kunnen zijn, maar wellicht helemaal niet zo afgetekend als dat ze zelf lieten weten. Het betekent voor Alpine dat er onzekerheid heerst en dat Gasly en Ocon niet eens met bijzonder veel vertrouwen Q1 in zullen gaan aanstaande vrijdag.

