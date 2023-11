“Het is voor iedereen best wel een brute verandering”, zegt Mercedes-coureur George Russell tegen onder andere Motorsport.com. “Maar ik zie het als een kans. Want de meeste rijders ogen vermoeid en hebben het erover hoe zwaar ze het vinden. Maar als je dit beter aanpakt dan je concurrenten, dan kun je hier een voordeel uit halen.” Om de reis van Las Vegas naar Abu Dhabi zo goed mogelijk te verteren, is de Brit vorige week al begonnen om zijn slaappatroon aan te passen. “Ik verschuif mijn biologische klok gedurende een periode van twee weken met een uur per dag”, licht hij toe. “Ik ben daar vorige week vrijdag mee begonnen en ga ik daar tot en met volgende week zondag mee door.”

Wie wel eens met het vliegtuig naar een andere tijdzone reist, weet hoe vervelend een jetlag kan zijn. De coureurs reizen gedurende een jaar de hele wereld over en moeten voortdurend kijken wat de beste manier is om met het tijdsverschil op de plek van bestemming om te gaan “Het is op dat vlak een uitdagend seizoen geweest”, vertelt Russell. “Neem de races in Singapore en Japan, die back-to-back waren. Hoewel er geen al te groot tijdsverschil tussen die twee landen zit, rijden we in Singapore natuurlijk in de avond en in Japan al eerder op de dag, waardoor er effectief sprake was van een tijdsverschil van acht uur. Daarnaast waren er de uitstapjes naar Australië, Miami en Canada, die het lichaam flink op de proef stelden. Dit is zeker iets waar ik volgend jaar meer aandacht aan zal besteden.”

Dat veel reizen naar andere tijdzones het lichaam niet onberoerd laat, blijkt volgens Russell onder andere uit zijn biometrische gegevens. “Door de verstoringen die het reizen naar verschillende tijdzones oplevert, ligt mijn hartslag als ik ’s nachts slaap gemiddeld 25 procent hoger dan wanneer ik alleen maar op dezelfde locatie zou zijn”, weet Russell. “Afgelopen zomer heb ik twee weken op dezelfde plek doorgebracht - dat was de langste periode in drie jaar - en mijn hartslag was nog nooit zo laag. Tijdens de winter stabiliseert het ook altijd op een laag niveau. Maar zodra het reizen weer begint, slaap je minder en herstel je minder goed. Maar dat is dus niet alleen het gevoel dat ik heb, we hebben ook data die dit ondersteunt.”

Double whammy

McLaren-rijder Oscar Piastri spreekt van een ‘double whammy’. “Het grote verschil met Singapore is dat je daar op Europese tijd blijft. Je houdt de jetlag dus in stand in plaats van dat je er tegen vecht. Maar met deze race hebben we een tijdsverschil van acht of negen uur, terwijl we ondertussen ook nog acht of negen uur later dan normaal rijden. Een ‘double whammy’ dus“, aldus Piastri. “En om van hier naar Abu Dhabi te reizen, wordt ook weer een interessante ervaring. Misschien is het iets waar men de volgende keer naar kan kijken.”

De mediasessie van Piastri vond plaats om 01.00 uur ’s nachts lokale tijd. “Gezien hoelang ik al wakker ben, behoorlijk vreemd”, antwoordt hij op de vraag hoe het is om op dat tijdstip de internationale pers nog te woord te staan. “Het schema van dit weekend maakt je een beetje in de war. Ik kwam vandaag bijvoorbeeld pas om vijf uur ’s middags aan op het circuit en zal pas rond vier uur of vijf uur ’s ochtends naar bed gaan, terwijl het lichaam liever het tegenovergestelde doet. Het is absoluut een uitdaging.” Gevraagd hoe lastig het zal zijn om zowel fysiek als mentaal te pieken rond middernacht, reageert Piastri lachend: “Met 350 kilometer per uur een Formule 1-auto tussen twee muren door sturen houdt je meestal wel aardig wakker!”