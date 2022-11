'F1 2022 Een klasse apart': Reserveer hier hét boek over het F1-seizoen 2022

Wie Nyck de Vries de donderdag voor Monza had verteld dat hij het Formule 1-weekend zou afsluiten met twee WK-punten, als Driver of the Day en met pijnlijke schouders was ronduit voor gek verklaard. De Vries wachtte immers al een eeuwigheid op zijn kans in de koningsklasse, maar de puzzelstukjes waren steeds niet op hun plek gevallen. Na het Formule 2-seizoen van 2018 promoveerden George Russell, Lando Norris en Alexander Albon naar de Formule 1, maar De Vries bleef als nummer vier uit het kampioenschap achter. Een jaar later greep de coureur uit Uitwellingerga alsnog de Formule 2-titel, maar toen bleek er geen F1-stoeltje meer beschikbaar. Hij koos eieren voor zijn geld bij Mercedes in de Formule E. Gezien zijn wereldtitel in de elektrische raceklasse heeft hij het zeer verdienstelijk gedaan, al leek de jongensdroom uit zicht te raken. ‘Ik moet eerlijk toegeven: ik heb meer dan eens gedacht dat ik de Formule 1 niet meer zou halen.’

Juist daarom is het tweede weekend van september er voor De Vries eentje om nooit te vergeten. Op voorhand belooft het al bijzonder te worden, maar de uitkomsten overtreffen zijn stoutste verwachtingen. De Vries reist naar Monza met het idee dat hij alleen een training voor Aston Martin mag rijden. Na Williams en het fabrieksteam van Mercedes is dat het derde team waar hij mag instappen. Het heeft alles met de regels van 2022 te maken: teams moeten minimaal twee vrije trainingen aan een rookie geven. De Vries valt in die categorie en is als reservecoureur de aangewezen persoon om bij veel Mercedes-aangedreven teams achter het stuur te kruipen. Het geeft de Nederlander een unieke kans om verschillende auto’s te vergelijken, al zal de sessie voor Aston Martin slechts een voetnoot blijken in een veel indrukwekkender verhaal.

Als De Vries vrijdagmiddag na zijn vrije training uit de AMR22 stapt en in de Aston Martin-hospitality met de pers spreekt, kan niemand voorspellen wat er staat te gebeuren. De Vries heeft goed gepresteerd, al baalt hij van een blokkerend wieltje in de Variante Ascari. ‘Deze auto was erg lastig te besturen,’ laat hij optekenen. Verder gaat de persbabbel vooral over zijn toekomst, oftewel zijn kansen op een volwaardig zitje in 2023. ‘Jullie zijn nogal agressief vandaag door meteen over mijn toekomst te beginnen… Ik dacht we alleen over de training voor Aston Martin zouden praten,’ reageert de zevenentwintigjarige Fries met een lach.

Alles over het Formule 1-seizoen 2022 lees je in 'F1 2022 Een klasse apart'. Bestel het boek hier!

Een kop koffie om niet snel te vergeten

De voornaamste vraag van de pers luidt wanneer het echte Formule 1-debuut van De Vries volgt. Hij reageert stoïcijns: ‘Ik denk wel dat ik een kans verdien, maar ik ga niet over de line-up en kan mezelf helaas geen zitje geven. Ik heb het niet in de hand.’ Die laatste woorden blijken een etmaal later te kloppen, maar niet op de manier die De Vries bedoelt. Zijn Formule 1-debuut dient zich vanwege de blindedarmontsteking van Alexander Albon namelijk veel sneller aan dan vriend en vijand voor mogelijk hadden gehouden. Showtime op het allerhoogste niveau.

De Vries krijgt het nieuws zelf anderhalf uur voor de derde vrije training te horen. Dat gebeurt op een bijzondere manier. ‘Ik zat net aan een kopje koffie in de Paddock Club. Ik moest daar zijn voor wat verplichtingen, het was eigenlijk een hele rustige ochtend. Ik zat op mijn gemak naar het Formule 3-podium te kijken totdat James Vowles van Mercedes ineens belde…’ De boodschap is dat De Vries zich als de wiedeweerga naar de Mercedes-hospitality moet begeven. Daar wordt hij doorverwezen naar het onderkomen van Williams. ‘Toen ik bij Mercedes aankwam was iedereen al blij voor me. Ik probeerde de verwachtingen nog wat te temperen, maar toen ik bij Williams was bleek Albon ziek. Tijdens de briefing voor VT3 hoorde ik dat ik daadwerkelijk de rest van het weekend zou rijden.’

Het maakt van de derde vrije training een even belangrijke als lastige sessie. ‘Het team moest alles heel snel veranderen, bijvoorbeeld mijn zitje en mijn pedaalstanden. Eigenlijk heb je maar twee runs in de derde training, doordat je maar twee setjes banden hebt. Lange runs zitten er niet in, je moet jezelf meteen richting de kwalificatie pushen.’ Dat laatste lukt. Sterker nog: De Vries verslaat meteen de vaste Williams-rijder Nicholas Latifi, die zaterdagmiddag strandt in Q1. De Nederlander mag ook het tweede deel van de kwalificatie afwerken en schuift vanwege de vele motorwissels bij andere teams en dus gridstraffen op van P13 naar P8. ‘Dit tovert natuurlijk wel een lach op mijn gezicht,’ laat hij na afloop in het vierkantje weten. Daar komt ook een andere eigenschap van De Vries naar voren: zijn perfectionisme. ‘Ergens baal ik een beetje omdat er voor mijn gevoel nog meer in zat. Aan het eind van Q1 reed ik een hele goede rondetijd en daarmee leek Q3 zelfs mogelijk. In Q2 ging mijn laatste run alleen mis doordat ik per ongeluk aan de rembalans kwam.’

Verstappen en vader Hendrik Jan de Vries steunen Nyck

Ondanks zijn zelfkritiek mag De Vries zondag naast landgenoot en wereldkampioen Max Verstappen plaatsnemen op de grid. Het levert een volledig Nederlandse vierde startrij op. Beide heren kennen elkaar goed en hebben op de zaterdagavond nog appcontact gehad. ‘We maakten er toen grapjes over dat we naast elkaar zouden staan,’ vertelt Verstappen later op de persconferentie. Op de grid praten beide heren ook even nadat het Italiaanse volkslied heeft geklonken en de fly-by is afgewerkt. ‘Dat was een soort motivatiespeech van mij,’ grapt Verstappen. ‘Nee hoor, ik heb hem vooral verteld dat hij moest genieten en niet te veel moest stressen. Ik kan me mijn eigen F1-debuut nog wel herinneren en weet daardoor dat alles heel snel gaat. Je moet helemaal niet denken: ik moet een goede start hebben of een goede eerste ronde. Je moet het gewoon laten gebeuren, en zo te zien heeft Nyck dat perfect opgepakt.’

Dat blijkt meteen al bij de start. De eerste ronde op het Autodromo Nazionale di Monza is link door de krappe chicanes en de onverbiddelijke grindbakken daarnaast, maar De Vries houdt keurig stand vanaf de achtste startplek. ‘Ik heb het allemaal stap voor stap bekeken. Het is zo’n lange wedstrijd. Iemand adviseerde me voor de race dat ik het moest aanpakken als een endurance-race en dat is natuurlijk waar. Je hebt in het begin wel even een sprintbenadering nodig, maar verder zat ik er echt zo in,’ laat De Vries na afloop aan Motorsport.com weten. ‘Ik was eerlijk gezegd best verbaasd over onze snelheid. We konden redelijk makkelijk volgen. De drs-trein heeft me een beetje geholpen om de aansluiting te behouden, maar uiteindelijk was ons eigen tempo ook goed genoeg.’

Dat tempo en De Vries’ mentale rust brengen de punten binnen handbereik. Hij beseft dat zelf op een gegeven moment ook met het vizier naar beneden. ‘Met nog vijftien ronden te gaan dacht ik: nou, misschien kan dit wel wat worden qua punten… Maar toen die gedachte alleen al in me opkwam, heb ik meteen tegen mezelf gezegd: nee, focus houden. Focus!’ Het behouden van die focus lukt gelukkig met verve, waardoor De Vries als negende over de streep komt. Terwijl veel Italianen op dat moment hun ongenoegen uiten over de finish achter de safety car, is De Vries dolgelukkig dat de wedstrijd niet meer in gang is geschoten. ‘Dat ga ik zeker niet ontkennen… Ik kan het nu ook wel eerlijk vertellen. Zonder die safety car had ik de race niet uit kunnen rijden en had ik ook geen punten gescoord. We hadden een probleem met de remmen. Het team had mij eerder naar binnen moeten halen als de race gewoon was uitgereden, dus de safety car kwam voor mij echt als geroepen,’ lacht De Vries.

Met diezelfde lach doet hij uit de doeken dat het Formule 1-debuut hem dieper heeft geraakt dan vanbuiten te zien was. ‘Om eerlijk te zijn heb ik de hele nacht voor de race niet geslapen. Ik heb werkelijk geen oog dichtgedaan en was zo zenuwachtig… Maar hoe dichter we bij de race kwamen, hoe meer energie ik kreeg. Op een gegeven moment veranderden mijn zenuwen in een soort van motivatie.’ Aan het eind van de race is het vaatje met energie wel helemaal leeg. ‘Ik kon mijn armen niet eens meer omhoogkrijgen om te zwaaien tijdens de uitloopronde, en mijn schouders doen nogal pijn.’ In het parc fermé moet De Vries uit zijn auto worden geholpen door de monteurs van Williams, al is het dat allemaal meer dan waard. Zijn naam prijkt vanaf nu namelijk in een fraai lijstje met coureurs die punten hebben gescoord bij hun Formule 1-debuut.

Wat de vreugde compleet maakt is dat De Vries het gedenkwaardige moment kan delen met zijn vader. Zaterdag heeft De Vries al laten weten dat hij hem er dolgraag bij wilde hebben: ‘Hij zit nu in mijn appartement in Monaco. Ik moet vanavond maar zien of we nog een pas voor hem kunnen regelen zodat hij kan komen.’ Het lukt last minute, waardoor pappa De Vries zondagmiddag met tranen in de ogen op de grid staat voor de auto van zijn zoon. Voor Nyck is het de spreekwoordelijke kers op de taart. ‘Ik ben heel erg dankbaar dat hij dit heeft mogen meemaken. Vooral omdat we als familie altijd naar dit moment hebben toegeleefd. Ook hij heeft er veel voor gedaan en voor gelaten. Om het zo af te sluiten en hem hier te hebben is een fantastisch moment voor ons.’

Tekst loopt door onder de foto

Nyck de Vries stuurt de Williams over het Autodromo Nazionale Monza. Foto: Williams

Duwtje in de rug van Verstappen

De Vries gebruikt het woord ‘afsluiten’, maar dat lijkt na deze zondag ondenkbaar. […] Het optreden van De Vries komt precies op het goede moment. Het zogenaamde silly season met alle transfers voor volgend jaar is namelijk al in volle gang. […] De Vries weet meteen na de race in Monza al dat Williams hem graag wil en dat hij een test in de 2021-auto van Alpine zal mogen doen. Maar behoort AlphaTauri ook tot de mogelijkheden? Niet alleen De Vries, maar ook Verstappen vraag het zich af: ‘Nyck en ik zijn goede vrienden. De maandag na de race in Monza hebben we samen gedineerd. Ik zei toen tegen Nyck: “Bel Helmut Marko gewoon eens op! Je weet nooit wat er kan gebeuren…” Het was ook precies het goede moment om Helmut te bellen. Op een maandag na de race is hij altijd nog vol van de race op zondag en is hij erg enthousiast. Daarom kan een belletje best werken.’

De Vries volgt het advies van Verstappen op. Marko blijkt wel oren te hebben naar een gesprek met de Nederlander en ontvangt hem diezelfde week in Graz. Als er foto’s van de ontmoeting uitlekken, grapt De Vries dat ze alleen over schnitzels en schnaps hebben gesproken, maar iedereen weet beter. De Vries praat met Marko over 2023 en laat een uitstekende indruk achter bij de Red Bull-chef. ‘Toen hij in Monza in de auto van Vettel stapte voor die vrije training, luisterde ik al naar zijn boordradio’s. De feedback die hij aan het team gaf was erg goed. Nyck is een hele intelligente jongen. Maar ik moet eerlijk bekennen: voor zijn invalbeurt in Italië stond hij nog niet op onze eerste lijst, of laat ik zeggen nog niet op de eerste plek. Wat we die zondag in Monza van hem hebben gezien heeft de dingen echt veranderd. Tijdens het gesprek in Graz kreeg ik de definitieve bevestiging dat hij de juiste aanpak voor ons heeft,’ oordeelt Marko. ‘Nyck heeft een soort break in zijn carrière gehad toen de F1-kans uitbleef, en hij heeft erg hard moeten werken om terug te komen. Dat hij zijn F1-droom nooit heeft opgegeven betekent dat hij kan vechten. Dat is een belangrijke eigenschap voor ons.’

Marko heeft zijn gewenste opvolger gevonden, en als Alpine met geld over de brug komt voor Gasly, is de zaak beklonken. In Japan komt het heugelijke nieuws naar buiten. Zaterdagochtend om negen uur lokale tijd maakt Alpine het aantreden van Gasly wereldkundig, en tien minuten later reageert AlphaTauri door De Vries aan te kondigen. ‘Dat ik de Formule 1 heb gehaald voelt heel onwerkelijk. Aan de ene kant is mijn leven nu compleet anders en heb ik gehaald waar ik altijd van heb gedroomd. Aan de andere kant ben ik nog exact dezelfde jongen als gisteren. Ik zie dit ook niet alleen als een prestatie van mezelf, maar vooral als een prestatie van mijn hele familie. Hier hebben we meer dan twintig jaar naartoe gewerkt,’ zegt hij op het circuit van Suzuka. De Vries bedankt Verstappen voor het duwtje in de rug. ‘Hoewel Max nog iets jonger is dan ik, voelt het alsof hij mijn oudere broer in de paddock is. Max en ik hebben een geweldige relatie. We zijn van dezelfde generatie, zijn allebei groot geworden in karting en zijn natuurlijk ook allebei Nederlands. De manier waarop hij het karten heeft aangepakt met zijn vader – samen in een busje door heel Europa rijden – was eigenlijk hetzelfde wat wij hebben gedaan. We leefden allebei voor de sport. Hij is natuurlijk al wereldkampioen in de Formule 1, maar ik ben erg blij dat ik hier nu ook ben.’

In Suzuka wordt meteen duidelijk dat de verwachtingen van De Vries binnen het Red Bull-concern hooggespannen zijn. Zo laat Marko in gesprek met Motorsport.com weten dat hij De Vries als teamleider van AlphaTauri ziet. Yuki Tsunoda heeft weliswaar twee jaar meer F1-ervaring, maar Marko verwacht dat De Vries de kar gaat trekken en leidend wordt met zijn technische feedback. ‘Absoluut. Yuki is nog jong en heeft die ervaring op technisch vlak niet. Nyck heeft in verschillende auto’s gereden en weet zelfs wat het is om prijzen te pakken, dus hij kan het team leiden. We zullen zien hoe het in de praktijk gaat, maar afgaande op zijn ervaring en vooral zijn persoonlijkheid zou Nyck de teamleider moeten zijn.’ Met De Vries bij AlphaTauri worden volgend jaar maar liefst twee van de vier Red Bull-zitjes bezet door een Nederlander. Op de vraag hoe bijzonder dat is reageert Marko met een knipoog: ‘Dat is vooral goed voor jullie als Nederlandse verslaggevers, maar de pr-afdeling van Red Bull vindt het helemaal niet zo verstandig van me! Maar goed, bij Red Bull draait het altijd om de prestaties en in dat opzicht is Nyck de Vries de allerbeste keuze voor ons.’

Reserveer 'F1 2022 Een klasse apart' nu en heb het boek begin december al in huis!

Nyck de Vries test voor AlphaTauri in Abu Dhabi. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images