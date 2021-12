Ten opzichte van het huidige team bij Ziggo Sport verdwijnen er best wel wat gezichten uit het vaste Formule 1-beeld. Bij Viaplay gaat men met Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers werken als vaste analisten met daarnaast een roulerend systeem van andere gasten. Deze kunnen op basis van de actualiteit gekozen worden, verklaarde Head of Sports Marco Zwaneveld eerder in gesprek met Motorsport.com. Van der Garde is blij met zijn nieuwe rol en was er vrij snel uit met de nieuwe Nederlandse F1-uitzendgemachtigde.

“Marco is aan boord gekomen, er is contact geweest”, vertelde Van der Garde in gesprek met deze site. “We hebben een kop koffie gedaan en we zijn er vrij snel uitgekomen. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg, bij Ziggo heb ik ook best wel veel gedaan en veel aan tafel gezeten. Heel eerlijk ging dat goed, ik ben nog jong en leer wat dat betreft nog steeds. Ik ben heel blij met deze vaste rol en kijk er erg naar uit om in maart met het team te beginnen.”

Viaplay heeft als doel een completer Formule 1-verhaal te vertellen dan tot nu toe gedaan wordt. Daarbij worden kritische vragen niet geschuwd en ligt de nadruk meer op de journalistieke taak van een zender. Ook Tom Coronel is weer van de partij, die al heel lang een vast gezicht is als het om de Formule 1 gaat. Hij combineert het analyseren van races echter nog met zijn eigen raceprogramma.”

“Ik race nog steeds en het liefst zoveel mogelijk, dat is natuurlijk ook een reden waarom ik hier zit”, aldus Coronel in gesprek met Motorsport.com. “Ik was wat dat betreft bij Ziggo altijd de eerste prioriteit en als ik niet kon, werd het aangevuld. In die invulling heeft Ziggo wel een goede balans gevonden en ik voel me er prettig bij om erbij te zijn. Dat heeft te maken met het feit dat ik nooit anders gedaan heb. Ik zat vroeger bij RTL met Ruud ter Weijden, daarna bij SBS, bij Canal+, bij RTL, daarna bij Ziggo en nu bij Viaplay. Ik spreek als racer vanuit mijn hart en ik denk dat het wel goed zit, anders zou ik niet gevraagd worden. Dit is de top van de sport en dat heb ik altijd willen doen, al heb ik de Formule 1 net niet gehaald. Ik zit er wel in, mijn vrienden en relaties zitten in deze wereld. En we racen nog. Als je nog in de auto zit, heb je nog een bepaalde stijl van praten en denken over de Formule 1. Je komt nog op de circuits en bent nog bezig met de data, ik denk dat ik daarom hier nog zit.”

Van der Garde als co-commentator? “Heb nog zoveel te doen”

Van der Garde zat in het verleden enkele races naast Ziggo Sport F1-commentator Olav Mol. Hij verzorgde daar het co-commentaar in de constructie die Viaplay nu doorzet met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Dat het experiment van Van der Garde als co-commentator geen vervolg heeft gekregen, heeft volgens hem een aantal oorzaken. “Heel eerlijk hebben we dat drie races gedaan als een soort test met Olav. Dat was een mooie samenwerking, maar aan de andere kant ben je dan zoveel van huis. Ik heb m’n eigen bedrijf hier nog, ik heb familie en twee kinderen en ik race ook nog met Racing Team Nederland. Dan moet je een keuze maken om dat niet meer te doen. Ik heb best veel in de studio gezeten en dat beviel me heel erg. Toen deze kans voorbij kwam was ik heel blij.”