McLaren opende de eerste F1-test in Barcelona bijzonder sterk en leek de concurrent te worden van het ook zo sterk lijkende Ferrari. In Bahrein lagen de temperaturen een stuk hoger en daar kwamen de Britten voor een aantal uitdagingen te staan. McLaren liep tegen onverwachte remproblemen aan en de GP in Sakhir werd er vervolgens ook één om snel te vergeten. McLaren leek in Barcelona verder te bouwen op de sterke vorm van 2021, maar na de test in Bahrein leek het erop dat het juist een onwijs lastig jaar zou gaan worden. In Saudi-Arabië en Australië liet het team tekenen van progressie zien, al zei de renstal zelf dat de banen simpelweg beter bij de MCL36 pasten. Imola was een baan waar McLaren vorig jaar ook al goed voor de dag kwam. Het podium dat onlangs werd bereikt zorgde voor veel optimisme.

Het voorlopig wisselvallige seizoen geeft geen duidelijk beeld van de vorm van McLaren. Het is dan ook de vraag in hoeverre de resultaten kwamen door het desbetreffende circuit of door het pakket. Andreas Seidl denkt dat het tempo in Imola het meest realistische plaatje geeft. "We werkten een prima test af in Barcelona. De auto werkte naar behoren", zegt de McLaren-teambaas. "Vervolgens kregen we een behoorlijke klap te verduren. Tijdens de test in Bahrein verloren we kostbare rondjes, dit had dan ook behoorlijke consequenties voor de race. We moesten snel met een oplossing komen voor de remmen en hadden door het weinige aantal rondjes geen ideale voorbereiding met de nieuwe auto. Omdat de testlocatie ook decor was van de eerste race, had iedereen een bult aan data. Ik denk dat wij er hierdoor slechter uitzagen dan we daadwerkelijk waren. In Jeddah en Melbourne konden we veel rondjes rijden. Hoe meer kilometers we maakten, hoe meer we ons herstelden van de verloren testsessie. Ik denk dat een gedeelte van onze performance er altijd al wel in zat."

Het vertrouwen bij McLaren is gestegen sinds de MCL36 meer meters achter de kiezen heeft. "Ik denk dat er in de basis niets mis is met deze auto. Aan de andere kant laat het Australische Grand Prix-weekend wel zien dat we nog performance missen. De kleine upgrades hebben ons echter wel een auto gegeven die elk weekend kan vechten in de top-tien en dus om punten. Dat is ook ons doel op dit moment. Tegelijkertijd werken we aan grotere updates die we later willen brengen."

Max Verstappen, Sergio Perez en Lando Norris in Imola Foto: Red Bull Content Pool

Het podium van Lando Norris in Italië kwam mede door de uitvalbeurt van Carlos Sainz en de spin van diens teamgenoot Charles Leclerc. Desondanks heeft zowel Norris als Daniel Ricciardo er vertrouwen in dat McLaren zich met de strijd aan de voorzijde van de middenmoot kan bemoeien. Norris stelt dat de sterkere GP's niet zozeer door de veranderingen aan de auto komen, maar meer omdat het team de bolide beter begrijpt. "Ik denk dat Bahrein een eenmalig iets was als je het vergelijkt met de laatste paar weekends. Toen was het realiteit", stelt de Brit. "De auto van Bahrein is nagenoeg gelijk aan hoe het nu is. We begrijpen alleen nu alles beter en kunnen meer uit de bolide halen. De zwakke punten zijn aangepakt en we hebben verbeteringen doorgevoerd, dat is ook wel te zien. Er zijn veel positieve punten, maar ik denk niet dat we de op twee na snelste auto zijn. Sinds Bahrein is er weinig veranderd, we hebben ons puur gericht om het een en ander te verbeteren. Ik denk dat we daarom sterker zijn."

McLaren houdt wat updates betreft de kaarten tegen de borst, maar het hoopt in de komende paar GP's meer downforce te vinden en het gewicht van de MCL36 te verlagen. Kan de renstal de huidige progressie doorzetten en het gat naar Ferrari en Red Bull dichten? Ricciardo vindt dat te optimistisch.

"De ambitie om beter te zijn dan het derde beste team, is iets te optimistisch. De top-twee staat nog een flinke stap voor", aldus de Australiër. "Er valt nog veel te leren, maar de andere teams gaan ook updates brengen. Zelfs een Mercedes met hun filosofie kunnen nog tot leven komen. Er is echt nog veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering, het gaat dan wel om vier of vijf tienden. Ferrari en Red Bull zitten niet stil. Het is een constant bewegend doel. Bij mij is het glas halfvol, dus ik verwacht dat wij nog wel stappen gaan maken."

Daniel Ricciardo achter Lewis Hamilton in Imola Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Seidl focust zich liever op consistentie. Volgens hem kan die McLaren helpen in de strijd om de derde plek. Deze gedachte vindt hij belangrijker dan dromen over een direct gevecht met Max Verstappen en Charles Leclerc. "Het gat naar die twee teams is ontzettend groot. Deze gasten staan niet stil", legt hij uit. "Wij weten als team waar we nu staan, los van onze seizoensstart en huidige prestaties. We kennen onze tekortkomingen, maar er is geen goocheltrucje voor. We zijn echter allemaal ambitieus. We staan 's ochtends op met het idee om te knokken en ze van een goed gevecht te voorzien. We proberen de kortste route te nemen, maar soms moet je ook realistisch zijn. Hopelijk krijgen gaan we dit jaar nog een herhaling krijgen van vorig jaar. Toen kwamen sommige auto's op bepaalde circuits niet uit de verf, daar is Monza een goed voorbeeld van. Dat kan dit seizoen ook gebeuren. Het meest belangrijke is dat we vooruitgang blijven boeken. We moeten blijven werken aan onze infrastructuur en hopelijk vechten we over een paar jaar ieder weekend voor de zege."