Bij Sauber moet hoe dan ook één van de twee coureurs plaatsmaken voor de komst van Nico Hülkenberg, die vanaf 2025 voor het team uitkomt en ook in 2026 namens het Audi-fabrieksteam zal rijden. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zien allebei hun contract dit jaar aflopen en weten dat het erom zal spannen, aangezien Audi ambitieus is en zijn pijlen gericht heeft op Carlos Sainz. Door de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull is er weer een deur dichtgegaan voor Sainz, die daardoor ook zijn opties ziet slinken.

Bottas blijft er echter alle vertrouwen in hebben dat hij in 2025 over een F1-zitje zal beschikken, al wil hij nog niet zeggen of dat bij Sauber is. "Ik heb er vertrouwen in dat ik een zitje zal krijgen, maar in deze sport is niets echt bevestigd", zegt de Fin voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. "Het staat dus nooit honderd procent vast, totdat je getekend hebt. Maar voor nu maak ik me geen zorgen. Het zal wel interessant worden."

Uit ervaring weet Bottas hoe het is om te moeten strijden voor een nieuw contract, maar met die onzekerheid kan hij naar eigen zeggen nu beter omgaan. "Natuurlijk is het fijner als je weet wat er gaat gebeuren", erkent de Sauber-coureur. "Maar tegelijkertijd is het ook spannend, dat je van die onbekende elementen hebt. Er kan iets nieuws en spannends op komst zijn, dat is mooi. Maar je moet gewoon zien te leven met die situatie." Bottas benadrukt bovendien dat het nog relatief vroeg in het seizoen is. De F1-coureurs hebben net een derde van het seizoen achter de rug. Maar de zomerstop van augustus nadert ook al relatief rap. "Het zou goed zijn als je de zaken voor de zomerstop kunt regelen", aldus de tienvoudig Grand Prix-winnaar.

Bottas heeft er geen geheim van gemaakt dat hij deel wil uitmaken van het F1-project van Audi, al weet hij ook dat het niet voor de hand liggend is dat dit ook het geval zal zijn. "Ik heb het gevoel dat ze veel verandering willen binnen het team, wat waarschijnlijk ook geldt voor de rijdersbezetting", geeft Bottas aan. "Dat is hoe ik de situatie lees. Zij willen lang wachten, maar ik kan niet eeuwig blijven wachten. Dit team is absoluut nog steeds een optie, maar ik heb niet de tijd om al te lang te wachten. Daarom wil ik er vaart achter zetten. Maar de afgelopen twaalf maanden is mij verteld dat ik deel zou uitmaken van het project. De laatste tijd is het echter wat stiller geweest. Daarom moet ik proberen de situatie te lezen en mijn eigen ding doen", besluit hij.