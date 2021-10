In 2022 krijgt Mercedes-protegé George Russell de kans om zich te bewijzen bij het fabrieksteam. Dat gaat ten koste van Valtteri Bottas, die zijn heil elders moest zoeken. Aan belangstelling geen gebrek en de Fin tekende een deal bij Alfa Romeo. De kans is echter groot dat dat team in 2022 in nieuwe handen is. Het Amerikaanse Andretti Autosport is in verregaande onderhandelingen over een overname. Naar verluidt willen de Amerikanen 80 procent van de aandelen in Sauber, dat het Alfa Romeo F1 Team runt, overnemen.

De stand van zaken in de overname van Alfa Romeo door Andretti: Onderhandelingen Sauber en Andretti: Nog een paar losse eindjes

Bottas was op het moment dat hij het contract met de formatie uit Hinwil tekende niet op de hoogte van de belangstelling vanuit Amerika, zo liet de Fin weten: “En om eerlijk te zijn ken ik op dit moment weinig details, of de kans groot is dat het gaat gebeuren. Ik weet zeker dat de personen die deze beslissing nemen weten wat voor het team het beste is voor de lange termijn. Ik denk niet dat ik veel te zeggen heb over wie eigenaar is van het team en met welk percentage. Dat gaat gewoon zoals het gaat, dat is de zakelijke kant van de Formule 1. Zolang het team maar de juiste mensen op de topposities heeft zitten, waarvan ik het gevoel heb dat zij goed werk kunnen leveren. Dat vind ik het voornaamste.”