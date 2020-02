Bottas: "Wil niemand liever als teamgenoot dan Hamilton"

De afgelopen drie seizoenen slaagde Valtteri Bottas er niet in om Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan. De 30-jarige Fin maakte in zijn eerste jaar bij het topteam redelijk veel indruk, raakte in 2018 in een diep dal en knokte zich terug in 2019. Of 2020 het jaar van de Fin wordt moet nog blijken maar één ding is zeker: hij zal opnieuw heel veel weerstand kunnen verwachten van zijn teamgenoot.

"Ik heb in de afgelopen drie jaar erg veel geleerd en ik leer nog steeds bij. Iedereen wil bij zo'n geweldig team horen, want het stelt je in staat om je grenzen te verleggen als je hard werkt, met het team samenwerkt en alle middelen gebruikt die binnen bereik zijn", vertelt Bottas over de periode bij Mercedes. "Ik ben in elk aspect van mijn presteren beter geworden en pik hier en daar nog altijd dingen op."

De Fin wil op zijn eigen manier kampioen worden, maar beseft tegelijkertijd dat het niet onverstandig is om bepaalde details van de grootmeester af te kijken. "Je moet door blijven gaan op je eigen manier, maar het zou stom zijn om niet te proberen te leren van je teamgenoot, vooral als die Lewis Hamilton heet. Ik grijp de kans altijd aan als ik zie dat hij iets specifieks doet, of dat nu te maken heeft met zijn rijstijl, de set-up of iets anders. Ik ben blij dat we in ons team erg open zijn, we bespreken allebei dingen vanuit beide kanten."

Bottas zou dan ook niemand anders aan de andere kant van de Mercedes-garage willen hebben dan Hamilton. "Het is goed om hem als teamgenoot te hebben. Het is daardoor hard werken, op de baan en daarbuiten, om hem te verslaan. Ik zou niemand liever willen als teamgenoot. Ik wil niets in deze wereld dat makkelijk is."

Met medewerking van Stuart Codling