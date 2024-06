Bottas wil in 2025 op F1-grid staan: "Weet welke opties ik heb"

De line-up van het Formule 1-team Sauber ziet er volgend jaar sowieso anders uit dan de afgelopen twee jaar. Sinds 2022 vormen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu het gezicht van het team uit Hinwil, maar volgend jaar zal in ieder geval een van hen – maar misschien ook wel allebei – moeten verkassen. Nico Hülkenberg is al aangetrokken en het andere stoeltje wil de Zwitserse renstal naar verluidt aan Carlos Sainz geven.

Mocht dat laatste doorgaan dan is er dus geen plek meer voor zowel Bottas als Zhou. De Fin is echter vol vertrouwen over zijn eigen toekomst in de koningsklasse van de autosport. "Ik denk dat ik snel een keuze moet maken. Er is vanuit mij nog niets ondertekend, maar ik weet welke opties ik heb", vertelt de coureur na een vraag van Motorsport.com.

Zoals gezegd is de kans groot dat Sauber niet met hem doorgaat. De renstal wordt vanaf 2026 het Audi-fabrieksteam en volgens ingewijden past Bottas niet in het toekomstplaatje van de fabrikant. Toch sluit de rijder zelf niet uit dat hij bij zijn huidige team blijft. "Audi wil lang afwachten, maar ik kan niet voor eeuwig wachten. Dit team is absoluut nog een optie, maar ik denk niet dat ik te lang kan afwachten. Daarom wil ik graag alles versnellen", verklaart de meervoudig racewinnaar.

In de paddock gaat rond dat Bottas volgend jaar zonder stoeltje kan komen te zitten, maar daar maakt hij zich totaal geen zorgen over. "Ik weet zeker dat ik een zitje krijg, maar in F1 is niets 100 procent zeker totdat je een contract hebt getekend", aldus de 34-jarige. "Maar ik maak me nu geen zorgen. De komende twee weken gaan hoe dan ook interessant worden."

Herhaling van zetten

Voor Bottas is de onzekere toekomst in F1 niet nieuw. In zijn laatste contractjaar bij Mercedes bevond hij zich ook in deze positie. "Je raakt eraan gewend", legt hij uit. "Het is natuurlijk comfortabeler als je weet wat er gaat gebeuren, maar tegelijkertijd brengt dit ook spannende elementen met zich mee. Dat is op een bepaalde manier ook wel leuk. Als je naar mijn afgelopen contracten kijkt, dan zie je dat die later in het jaar rond kwamen. Het is nu vroeg in het seizoen, als we voor augustus wat rond kunnen maken zou dat mooi zijn."

Naast Sauber is volgens ingewijden Bottas in gesprek met Alpine en Williams. Bij de eerste renstal is na het aangekondigde vertrek van Esteban Ocon vrij, terwijl bij Williams Bottas de optie is indien Sainz niet komt.