Alfa Romeo zag in Australië als enige team allebei haar auto's al in de eerste kwalificatiesessie strandden. Op het semi-stratencircuit van Albert Park was de C43 niet vooruit te branden, wat zich vertaalde in de zeventiende tijd voor Guanyu Zhou en een negentiende voor Valtteri Bottas. De Fin begon de race uiteindelijk vanuit de pitstraat zodat er dingen aangepast konden worden aan de afstelling van de auto.

In de race was het niet veel beter voor het Zwitserse team, dat vooral in de achterhoede te vinden was. Door de drie rode vlaggen, twee staande herstarts en de tijdstraf van Carlos Sainz kwam Zhou uiteindelijk als negende over de streep, terwijl Bottas slechts elfde van de twaalf gefinishte coureurs was. Al met al was het een teleurstellend weekend voor Alfa Romeo, dat in Melbourne nog een nieuwe voorvleugel had meegenomen in de hoop wat snelheid te vinden.

Toch was teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi positief gestemd, aangezien er wel degelijk vooruitgang is geboekt. Hij en zijn team kregen een 'vrij positieve indruk' van de updates. "Het was daarom teleurstellend om met beide auto's meteen in de eerste kwalificatiesessie te stranden", zei Bravi. "We moeten naar de data kijken en begrijpen wat er voor de coureurs is veranderd tussen de derde training en de kwalificatie."

Voorvleugel niet het probleem

In die derde vrije training stond Alfa Romeo er nog relatief goed voor. Zhou tekende toen voor de tiende tijd, gevolgd door Bottas op de vijftiende plek. Dat leidde tot vraagtekens bij Zhou, die zijn tijd in de kwalificatie niet kon herhalen en daar twee tienden langzamer was. "We hadden echt een goede balans en waren blij met de auto", blikte de Chinees terug. "Maar een paar uur later ging het precies de andere kant op en hadden we helemaal geen grip meer. Dat was een grote verrassing."

Teamgenoot Bottas had een slechter weekend en weet niet precies waar het fout ging. "Ik kan alleen maar zeggen dat we het gevoel hebben dat we te veel onderstuur in de auto hebben. Maar het voelt niet alsof we daardoor een halve seconde achterstand hebben. Een beetje verkeer kostte misschien een paar tienden, maar geen halve seconde", geeft de verbaasde Bottas aan. "Ik had niet de indruk dat er meer in zat. Je weet wanneer je niet ver van het maximum zit. Maar hier zaten we zo ver achter bij wat ik in de auto voelde."

Volgens Bravi ligt het niet aan de nieuwe voorvleugel, iets waar Bottas zich bij aansluit. "Ik ben er niet van overtuigd dat daar het probleem ligt. Alles aan de vleugel werkt zoals het hoort. De vleugel voelt als een verbetering en de gegevens bevestigen dat. We lijken in vergelijking alleen wat traag te zijn op de rechte stukken en niet slecht in de bochten. Maar ik weet het niet, misschien rijden we met de verkeerde vleugelafstelling", aldus de Fin.