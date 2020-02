Bottas: 'Wintertest niet maatgevend voor rest van het seizoen’

Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto heeft tijdens de wintertest in Barcelona herhaaldelijk laten weten dat rivalen Mercedes en Red Bull Racing momenteel sterker zijn dan de stal uit Maranello. Op de voorlaatste dag van de testweken noteerde Sebastian Vettel voor het eerst de snelste dagtijd maar bleef nog altijd meer dan een seconde verwijderd van de beste weektijd op naam van Valtteri Bottas.

Op de vraag of hij denkt dat Binotto bluft over de positie van Ferrari in de pikorde, antwoordde de Fin stellig: “Soms is deze sport een vreemd spelletje met hoeveel je laat zien, welke snelheid je tentoonspreidt tijdens de tests. Alleen de teams kennen hun echte vorm. Ze kunnen alles berekenen, welke rondetijd ze in theorie kunnen rijden. Wij kunnen alleen maar gissen wat andere teams doen en hoeveel ze nog achter de hand hebben. Het is zo lastig om er iets over te zeggen. We hebben als team geleerd dat het belangrijk is om je te focussen op je eigen werk en je eigen prestaties. Dan komt vanzelf het moment waarop iedereen de kaarten op tafel moet leggen.”

Omstandigheden spelen rol

De ervaren rijder legt uit dat er nog een ander aspect een belangrijke rol kan spelen: “Je moet altijd in gedachten houden dat de omstandigheden hier vrij uniek zijn. Met name in de ochtend en namiddag. Die temperaturen komen we tijdens het seizoen nergens anders tegen. De baantemperatuur is in de ochtend zeer laag. Daardoor kan je bijvoorbeeld in lange runs de banden heel erg pushen omdat ze in die omstandigheden toch niet oververhitten. In Melbourne is het heel anders. Dat is natuurlijk een heel ander circuit, maar ook in mei hier in Barcelona zal het gevoel met de auto behoorlijk anders zijn. We weten min of meer wat we kunnen verwachten maar we mogen die verschillen niet uit het oog verliezen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith