De Mercedes-coureurs hadden drie weken geleden in Bahrein hun handen vol aan de auto, maar in Imola leek het team er vrijdag al een stuk beter voor te staan. Valtteri Bottas eindigde beide oefensessies op het Italiaanse circuit zelfs bovenaan de tijdenlijsten en was na afloop dan ook positief.

“Vergeleken met Bahrein voelt de auto hier al een stuk beter aan het begin van het weekend, dus dat is fijn”, aldus de Fin, die echter meteen een slag om de arm hield. “Dit is echter een ander circuit en een ander type baan wat betreft het asfalt en de hoeveelheid grip, maar het weekend kent op zijn minst wel een positieve start. De auto zat daarnaast niet heel ver af van de juiste set-up. Er zijn nog wel wat dingen die beter moeten, maar al met al ben ik nu een stuk tevredener over de auto vergeleken met drie weken geleden.”

“De auto voelt beter, we worstelen nog steeds met dezelfde problemen, maar het is al een stuk minder. Het is dus nog niet perfect, maar we zijn pas bij het tweede raceweekend van de drieëntwintig, dus hopelijk hebben we nog genoeg tijd om er iets aan te doen. Ik kan in ieder geval wel voelen dat we al flinke stappen hebben gezet, dus dat is goed.”

Bottas op zijn hoede voor Red Bull

Waar Mercedes een goede vrijdag kende in Imola, kon datzelfde niet gezegd worden van het team van Red Bull. Zo had Sergio Perez in de eerste vrije training een aanvaring met Esteban Ocon en stond Max Verstappen in de middagsessie al snel aan de kant met een probleem aan de aandrijving. Bottas rekent zich na de eerste twee vrije trainingen dan ook zeker nog niet rijk.

“De hele grid, de middenmoot en de teams vooraan, lijkt echt heel dicht bij elkaar te zitten. We hebben vandaag zeker nog niet het beste van Red Bull gezien, dat zullen we morgen pas in Q3 zien. Ik heb echter geen twijfel dat ze snel zullen zijn. We denken nog steeds dat wij niet de snelste auto hebben, dus we moeten ons echt bewijzen op zaterdag.”