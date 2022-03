Bottas: "Voelt alsof ik de beste versie van mezelf kan worden"

Na vijf jaren bij Mercedes switchte Valtteri Bottas van werkgever. Komend F1-seizoen verschijnt de Fin als Alfa Romeo-coureur op de grid. Met onder meer tien overwinningen en jaren ervaring kan Bottas van toegevoegde waarde zijn voor de formatie uit Hinwil. Teambaas Fred Vasseur zei onlangs dat de Fin niet langer in de schaduw van Lewis Hamilton hoeft te werken en zichzelf kan doorontwikkelen.

Bottas heeft zijn eerste meters in de nieuwe Alfa Romeo achter de rug. De 32-jarige coureur onderwierp de C42 kort voor de F1-test in Barcelona al aan een shakedown op het circuit van Fiorano. Tijdens de driedaagse shakedown in Spanje kon hij zijn werk voortzetten, al liep de F1-test niet van harte. Bottas liet optekenen dat er nog veel moet gebeuren om beter te worden, maar dat hij de sport nog wel veel kan geven. "Als coureur ben je in principe nooit uitgeleerd", zei Bottas. "Er zijn bepaalde gebieden waar ik nog in kan groeien. Nu voelt het alsof ik de beste versie van mezelf kan worden, in plaats van te proberen me anders voor te doen of juist té hard mijn best te doen."

Bottas voelt zich niet de teamleider

Bottas is na het vertrek van Kimi Raikkonen teamleider bij de formatie. F1-rookie Guanyu Zhou is de enige nieuweling op de grid dit seizoen en maakt zijn debuut in Bahrein. Desondanks ziet Bottas zichzelf niet als dé leider bij Alfa Romeo. "We zitten hier samen in, zo voelt het", vervolgde de Fin. "Tuurlijk kan ik op basis van mijn ervaringen aangeven welke kant we op moeten, maar ik doe dit samen met Guanyu, Robert Kubica en het hele team. Ik vind de sfeer tot nu toe prettig en voel me op mijn gemak. Ik wil het team bedanken voor deze kans."

Van alle voltijd coureurs reed Bottas in Spanje het minst aantal rondjes. Problemen met de nieuwe C42 hinderden de Fin in zijn programma. Komende week start de F1-test in Bahrein, waar hij hoopt meer meters te kunnen maken. Een week later, 20 maart, staat de eerste GP van 2022 op het programma.