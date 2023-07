Valtteri Bottas raakt vijftiende startplek kwijt na diskwalificatie

Valtteri Bottas knokte zich in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië naar het tweede deel, maar zette de auto kort na het vallen van de vlag in Q1 stil langs de baan. Het was onduidelijk waarom de Alfa Romeo-coureur dit deed, maar wel stond vast dat hij niet aan het tweede deel zou gaan deelnemen en de race zondag als vijftiende zou starten. Na afloop van de kwalificatie is echter gebleken dat de C43 van de Fin te weinig brandstof aan boord had, waardoor de FIA niet in staat was om een brandstofmonster van 1 liter uit de wagen te halen. De wedstrijdleiding kwam niet verder dan 0,090 liter en dat betekent dat Bottas gediskwalificeerd is en zondag helemaal achteraan moet starten.

"Na de kwalificatie is bij auto nummer 77 gecontroleerd of hier een brandstofmonster van 1 liter plus de hoeveelheid brandstof die verbruikt zou zijn om te terug te rijden naar de pits kon worden afgenomen", meldde Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA. "Het was mogelijk om een monster van 0,090 liter te nemen. Aangezien de benodigde hoeveelheid brandstof die nodig was om een monster van 1 liter te nemen plus de auto terug te brengen naar de garage was berekend op 2,39 liter, leg ik deze zaak ter beoordeling voor aan de stewards."

Uiteindelijk hebben de stewards besloten om Bottas te bestraffen. Zij zagen namelijk geen verzachtende omstandigheden en dus was een diskwalificatie volgens het reglement de enige oplossing. Wel heeft Alfa Romeo toestemming gevraagd voor Bottas om alsnog aan de start te verschijnen. Dat verzoek is ingewilligd, maar dat betekent dus wel dat de Fin achteraan start. De diskwalificatie is goed nieuws voor Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Nyck de Vries en Kevin Magnussen. Zij schuiven allemaal een plekje op. Dit betekent voor Perez dat hij de Grand Prix als vijftiende aanvangt, terwijl De Vries als achttiende start.