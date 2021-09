Bottas verwacht zondag ondanks gridstraf op puntenjacht te kunnen

Valtteri Bottas zette vlak voor het vallen van de zwart-wit geblokte vlag de snelste tijd neer ten koste van teamgenoot Lewis Hamilton die vrijwel de hele sessie bovenaan had gestaan en werd terugverwezen naar P2.

Bottas mag de sprintrace op zaterdag gewoon vanaf P1 vertrekken. De gridstraf die hij opliep voor het vervangen van enkele onderdelen van zijn motor, wordt pas zondag tijdens de Grand Prix van Italië ingelost. Het geeft Mercedes het strategische voordeel dat het zaterdag met twee wagens Max Verstappen punten kan afsnoepen. Maar de Fin denkt ook zondag kansen te hebben. Aangemoedigd door het tempo dat Mercedes vrijdag in Monza had laten zien, denkt de coureur uit Nastola ook zondag met een behoorlijk aantal punten weg te kunnen lopen. "Ik denk dat de sprint ons de gelegenheid biedt om een paar punten te pakken" zei Bottas na de kwalificatie. "En dan is het zondag opnieuw een strijd. Ik richt me nu gewoon eerst op morgen, maar als ik kijk naar het tempo dat we hier hebben, weet ik zeker dat we zondag nog een paar goede punten kunnen pakken."

Al met al keek Bottas tevreden terug op een prima kwalificatie. Hij had weliswaar in Q3 een momentje bij het uitkomen van de Roggia chicane waardoor hij even het grind raakte, maar kon uiteindelijk profiteren van een tow en naar de snelste tijd rijden. "Het voelde goed aan en ik heb genoten van de laatste ronde. Het was een mooie ronde en ik heb echt plezier van gehad. De auto is dit weekend echt goed en we zagen dat er ook een behoorlijk gat is naar Red Bull. Dus we zijn misschien sterker dan we tot nu toe hadden verwacht dit weekend, en hopelijk is dat in de race ook zo."

De eerste startplaats voor de sprintrace op zaterdag komt enkele dagen nadat Bottas aankondigde dat hij Mercedes aan het eind van het jaar zal verlaten en in 2022 voor Alfa Romeo zal uitkomen.

Hamilton

Teamgenoot Hamilton werd vrijdag tweede en staat morgen dus naast Bottas op de eerste startrij. Hij liet kort weten dat het voor het team "geweldig was om een plek op de eerste rij te hebben." Ook was hij blij voor zijn teammaat. "Vooral met het nieuws van deze week, is het geweldig dat Valtteri zo goed gaat."