Bottas verrast door felle reactie Max Verstappen in F1 Brazilië

Het Grand Prix-weekend op het Autodromo José Carlos Pace in Brazilië stond bol van spektakel, maar één incident trok de meeste aandacht. Max Verstappen gaf de zesde positie niet terug aan ploegmaat Sergio Perez. Beide heren lieten via de boordradio weten niet blij te zijn. Het creëerde een nieuwe rel, die binnen Red Bull Racing inmiddels is besproken en opgelost. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas heeft in zijn periode bij Mercedes meermaal in deze situatie gezeten. Geregeld kreeg de Fin de opdracht om Lewis Hamilton voorbij te laten. Hierbij werd in sommige gevallen de belofte gedaan dat Bottas deze plek eventueel zou terugkrijgen, ditzelfde gebeurde ook bij Verstappen en Perez.

Op de vraag of het lastig is om erop te vertrouwen dat je de plek weer terugkrijgt, antwoordt Bottas tegen onder meer Motorsport.com. "Ik heb in beide situaties gezeten. Het hangt ervan af. Met dit soort zaken is communicatie de sleutel. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat vooraf bepaalde scenario's bespreken de zaken veelal veel makkelijker maakt in plaats van dat dit tijdens de race gebeurt. Het komt dan als een verrassing, de coureur is niet voorbereid en dat maakt het accepteren moeilijk. Communicatie is dus het belangrijkste en het hangt dus af van de situatie: gaat het om een positie in het kampioenschap of zit je met een bepaalde strategie op dat moment? Al dit soort zaken spelen mee. Zodra je de situatie begrijpt, is het in orde. Onduidelijkheid kan problemen veroorzaken."

De tienvoudig Grand Prix-winnaar stipt aan dat vertrouwen tussen de coureurs en de pitmuur ontzettend belangrijk is. "Vertrouwen is alles", vervolgt Bottas. "Het is belangrijk dat je het spel volgens de regels speelt. Het is dus zaak om goed te communiceren en dat de team spirit juist is." Op de vraag of Bottas de reactie van Max Verstappen verrassend vond, antwoordt hij kort: "Ja, gezien zijn situatie in het kampioenschap. Maar ik ken de achtergrond verder niet."

