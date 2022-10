Valtteri Bottas nestelde zich aan het einde van Q3 tussen de beide Ferrari's. Hij bleef de geplaagde Charles Leclerc voor. Een sterk resultaat in Mexico is meer dan welkom voor Alfa Romeo gezien de strijd met Aston Martin om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Het Formule 1-team uit Hinwil heeft slechts drie punten voorsprong. Bottas toonde tot aan de Mexicaanse kwalificatie al een sterk tempo. Hij werd zevende in de eerste training en achtste in de afsluitende oefensessie. In beide sessies was er geen Pirelli-bandentest, iets wat in VT2 wel het geval was. Zelfs de Fin had niet verwacht het nog beter te doen toen het erop aankwam in de kwalificatie. "Ja, dan kun je wel spreken over een goede dag", antwoordt Bottas op de vaag van Motorsport.com over het verslaan van Ferrari-coureur Leclerc. "Het was verrassend. Ik bedoel, vanaf de start van het weekend zijn we behoorlijk sterk en voel ik me comfortabel. We dachten met een goede kwalificatie voor de zevende startplek te kunnen gaan. Het splitten van de Ferrari's is een bonus."

Bottas had geen expliciete verklaring waarom Alfa Romeo zo sterk is in Mexico-Stad, vooral omdat de mannen van Ferrari door de hoogte problemen kenden met het power unit-vermogen. Ook de C42 is voorzien van een Ferrari-krachtbron. "Dat is een goede vraag", vervolgt hij. "We hebben na Austin niets veranderd aan de auto. Ik denk dat de lay-out goed bij ons past. Door al die trage bochten zijn we best sterk. Zelfs over de kerbstones in de chicanes lijken we goed. We hoefden de afstelling die we aan het begin van het weekend hadden, slechts een beetje te finetunen. We begonnen dus met een goede set-up waar we op verder konden bouwen."

Weinig risico

Bottas erkent dat hij altijd goed gaat in Mexico. "Het voelt alsof dit circuit altijd goed voor mij is. Vorig jaar had ik pole, dat geeft aan dat dit een van de circuits is waar ik van houd. Ik houd van strak asfalt en weinig grip. Het is een bepaalde manier van rijden die ik niet erg vind." De Alfa Romeo-rijder verwacht zondag zijn positie te kunnen behouden, aangezien er weinig snellere auto's achter hem staan, behalve Leclerc. Echter heeft de Monegask problemen met de power unit. "Dat is het doel", reageert hij op de vraag of hij zesde kan blijven. "Uit alle runs, ook die ik reed tijdens de Pirelli-test, bleek dat we qua race pace aan de goede kant van het middenveld zitten. Hopelijk houden we de positie vast. Dat is belangrijk, helemaal nu Aston Martin zo ver naar achteren staat."

De Fin realiseert zich vanwege de punten die er op het spel staan dat hij niet te agressief kan zijn in de eerste ronde. "Dat is een ingecalculeerd risico", gaat hij verder. "Ik heb dit jaar veel pech gehad in de eerste ronde. Het zal goed voor mijn zelfvertrouwen zijn om een sterke start en goede eerste ronde te hebben. Als ik plekken kan winnen dan doe ik dat, maar zonder grote risico's."

Video: Bottas over zijn Formule 1-kwalificatie in Mexico