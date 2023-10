Bottas verklaart succes Alfa Romeo tijdens F1-kwalificatie Mexico

Met een bak vertrouwen reisde Valtteri Bottas naar Mexico af, maar dat het zo goed zou gaan in de kwalificatie had de Alfa Romeo-rijder ook weer niet verwacht. "Ik verwachtte al dat het beter zou gaan dan in Austin", noemt de Finse coureur. "Het hele weekend lieten we in alle trainingen al zien de pace te hebben om in de top-tien te komen. Daarom was het heel goed dat we met beide auto's in Q3 terecht kwamen." Ondanks dat Alfa Romeo de beste kwalificatie sinds Hongarije noteerde, is Bottas niet geheel tevreden met de negende startplek. "Het was vervelend dat ik in mijn laatste ronde mij verremde in de laatste sector. Daar verloor ik veel tijd, maar we zijn blij met dit resultaat. We hebben goede kansen om punten te scoren in de race."

Het is voor Alfa een welkome verrassing dat het in Mexico een stuk beter ging. De Zwitsers zijn verwikkeld in een hevige strijd in het constructeurskampioenschap en elk punt in dat gevecht is meer dan welkom. Bottas kan goed verklaren waarom het team juist op het Autodromo Hermanos Rodriguez er goed voor staat. "Het is van nature een wat langzamere baan, dat past goed bij onze auto", aldus de 34-jarige coureur. "Ook is er minder drag-effect en onze auto is best draggy. Met de dunnere lucht hier straft dat ons minder af." Naast de karakteristieken van het circuit weet Bottas ook dat de monteurs van zijn team goed werk leveren: "Op het gebied van set-up staat onze auto er een stuk beter voor dan in Austin. Het is hier namelijk veel minder hobbelig. Alles bij elkaar heeft ons dit voordeel gegeven."

Ondanks dat Alfa met beide wagens in de top-tien mag starten, is niet zeker of het team ook direct een stap kan zetten. Zo staat Daniel Ricciardo in in zijn AlphaTauri op plek vier op de grid, terwijl zijn werkgever tiende staat in het WK. "Het is heel belangrijk [om punten te scoren], want we staan voor de Williamsen", vertelt Bottas, die ook voorzichtig vooruit kijkt. "We moeten ook Daniel pakken, maar hij begint op een gunstige plek. Het gaat een interessante dag worden, met een interessante grid. Ik kijk er naar uit."