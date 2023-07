Bottas verbaasd over vorm Alfa Romeo: "Veel beter dan verwacht"

Alfa Romeo worstelt al het hele jaar om de snelheid te vinden om constant Q3 te bereiken en om punten te pakken. De verrassing was dus groot toen Zhou Guanyu en Valtteri Bottas op de zaterdag allebei door wisten te gaan naar Q3 én daar nog een uitstekend resultaat behaalden met de vijfde en zevende tijd. Het is daarmee het beste kwalificatieresultaat voor het team van Sauber sinds de Grand Prix van Japan van 2012.

Alfa Romeo had de afgelopen races nieuwe onderdelen meegenomen voor de C43. Voor de Britse Grand Prix nam het Zwitserse team een flink aangepaste vloer mee, maar dat had daar nog niet het gewenste effect. Bottas geeft aan dat hij verwacht had dat ze in Hongarije beter zouden presteren dan op Silverstone, maar had niet verwacht dat ze zo'n grote stap zouden zetten.

"Op basis van het gevoel in de auto, zei ik al dat het dit weekend beter zou moeten voelen dan op Silverstone", zegt Bottas. "Maar het is veel beter. Dat had ik niet verwacht, maar dat vinden we prima! We moeten nog wat leren over het nieuwe pakket en de afstelling. De rijhoogten zijn nog niet geoptimaliseerd, maar we zijn positief verrast door onze snelheid vandaag. In alle verschillende delen [van de baan] leek dat het geval te zijn. Dit circuit haalt de goede karakteristieken naar boven. Normaliter zijn we ook een beetje draggy op de rechte stukken, maar hier heb je er maar één. Daar verlies je dus minder rondetijd, en het is sneller door het bochtige gedeelte. Het team heeft een strak weekend gehad en de juiste afstellingsrichting gevonden, dus alles ging de goede kant op. En als het dan om tienden gaat voor een plek in Q3, dan doen die dingen ertoe. Het was dus echt een solide dag."

Bottas zag pas na de derde vrije training de ware potentie van de Alfa Romeo. Hij noteerde toen de tiende tijd. "De motor zat toen nog niet in de kwalificatiemodus. Ik wist dus dat we iets op het spoor waren. Dus ik zei tegen Andreas [Seidl, CEO] dat het een top-zeven zou worden, net voor de kwalificatie. Een vrij goede voorspelling dus. Ik vind het jammer dat ik geen weddenschappen mag afsluiten, want ik had goed geld kunnen verdienen!", grapt de coureur uit Nastola. Hij erkent dat kleine marges uiteindelijk het verschil maakten. "Als je naar de resultaten kijkt, niet de tijden, dan zie je enorme schommelingen. Kijk je naar de rondetijden, zie je dat het niet het geval is. Het gaat er dus om wie het voor elkaar krijgt in een weekend. Het is goed om te zien, zo hoort de Formule 1 te zijn. Vandaag zijn wij blij, sommige andere teams niet."