Hoewel Valtteri Bottas er tot aan de Grand Prix van Azerbeidzjan elk raceweekend prima bijzat, viel de Fin in Baku nauwelijks op. Het werd een frustrerend weekend, wat hij op de elfde positie besloot. Zijn ploegmaat Zhou Guanyu was op weg naar punten, maar werd wederom geveld door malheur. Vrijdag eindigde Bottas in beide trainingen nog een tiende van een seconde voor de Chinees, maar wisselde zaterdagochtend naar nieuwe onderdelen. Plots was de Fin zeven tienden van een seconde trager in VT3 en Q1, en zes tienden langzamer in Q2. Het Alfa Romeo-duo kwam in het tweede deel niet verder dan de veertiende en vijftiende startplek. Bottas kan niet verklaren waarom zijn weekend in het water viel, maar denkt zelf dat een fundamenteel probleem met een aantal nieuwe onderdelen de oorzaak is van zijn trage tempo.

"Zelfs Williams was sneller aan het einde van de race en dat hoort niet te gebeuren met onze auto", zegt Bottas tegen Motorsport.com. "Zaterdag zijn we overgestapt op een nieuw pakket en sindsdien zijn er problemen. We gaan het uiteraard onderzoeken en ik verwacht dat we iets vinden. Het voelde voor mij alsof we grip aan de achterkant verloren. De nieuwe onderdelen moesten dat juist verbeteren. Het is een wat vreemde situatie. Ik had geen kans om Zhou's rondetijden te evenaren. Hij was een klasse apart en was bijna een seconde rapper, dat vind ik echt opmerkelijk."

Xevi Pujolar, head of trackside engineering bij Alfa Romeo, meldt dat Bottas en Zhou vanaf zaterdag met exact dezelfde configuraties reden. Het team werkte de vrijdagtrainingen uit voorzorg nog af met de oudere specificaties, wat des te meer het idee versterkt dat er een onderliggend probleem was met Bottas' auto. "Sinds zaterdag plaatsten we al vraagtekens bij de auto van Valtteri", aldus de oud-engineer van Max Verstappen bij Toro Rosso. "Tijdens de race werd duidelijk dat er iets niet goed zat. We moeten nog achterhalen wat er precies is, maar dat het niet klopt hebben we gezien. Beide wagens reden met dezelfde onderdelen. Vrijwel alles was gelijk. Iets werkt dus niet zoals verwacht."

Alfa Romeo krijgt slechts een aantal dagen de tijd om de problemen te achterhalen, want de Grand Prix van Canada staat komend weekend al op de planning. Pujolar zegt dat het team zoveel mogelijk onderdelen gaat vervangen om te kijken wat de hoofdoorzaak is. De formatie uit Hinwil heeft namelijk niet de tijd om zich over elk specifiek onderdeel te buigen. "Dat is nu eenmaal de beperking wanneer een volgende race zo snel volgt", gaat hij verder. "We gaan zoveel mogelijk veranderen om ervoor te zorgen dat we weer met onze normale of verwachte prestaties verdergaan."