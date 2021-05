Het F1-seizoen 2021 is het vijfde jaar van Valtteri Bottas in dienst van kampioensformatie Mercedes. Eind dit jaar loopt de eenjarige overeenkomst met het team af, iets wat overigens ook geldt voor teamgenoot Lewis Hamilton en Mercedes-junior George Russell, de gedoodverfde favoriet om een van de huidige Mercedes-coureurs te vervangen. Het Duitse fabrieksteam lijkt daardoor een sleutelrol te gaan spelen op de rijdersmarkt voor 2022.

Van Hamilton is inmiddels duidelijk dat hij volgend jaar graag door wil gaan bij Mercedes en hij noemde de zomerstop in augustus ook al een mooi moment om overeenstemming te bereiken over een nieuw contract. Hoe zit dat bij Bottas, die vorig jaar na vier races al een nieuw contract kon ondertekenen bij Mercedes? De 31-jarige coureur uit Nastola is naar eigen zeggen nog helemaal niet bezig met zijn toekomstplannen, maar ook hij ziet de zomervakantie als een mooi moment om knopen door te hakken. Anders vreest hij dat de kwestie een afleiding kan worden.

“Om eerlijk te zijn is eerder altijd beter. Ik heb enkele contracten vroeg getekend en sommige juist zo laat dat het bijna een afleiding wordt”, vertelde Bottas tijdens de persconferentie in Monaco. “Maar eerlijk gezegd heb ik er nog niet echt over nagedacht. Dat is een eerlijk antwoord. Ik focus me nu gewoon op de races en dan komt vanzelf het moment dat we erover gaan praten. Natuurlijk denk ik dat de onderbreking in augustus normaal gesproken een goede deadline is. Maar om eerlijk te zijn wil ik er nu nog niet over nadenken. Ik wil gewoon races winnen, dat is het enige waaraan ik op dit moment denk.”

Mocht Hamilton inderdaad een nieuw contract ondertekenen bij Mercedes, dan lijkt Russell de belangrijkste concurrent van Bottas in de strijd om het tweede zitje. Vorig jaar waren de jonge Brit en de Fin tijdens de Grand Prix van Sakhir teamgenoten na een positieve coronatest van Hamilton. Bottas pakte pole, maar Russell reed lange tijd aan de leiding tot een lekke band en een blunder van Mercedes in de pits hem terugwierpen. De huidige Williams-coureur gaf woensdag in Monaco aan dat hij bij zijn eerstvolgende werkgever het liefste een meerjarige verbintenis wil tekenen.