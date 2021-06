Bottas ontkent onvrede binnen Mercedes: "Compleet verkeerde suggestie"

Bottas kent vooralsnog een beroerd seizoen. De Fin haalt niet iedere zondagmiddag zijn eigen niveau, al hebben zijn crash in Imola en de Mercedes-tactiek in Frankrijk evenmin geholpen. Over het laatstgenoemde aspect toonde Bottas zich tijdens de race nogal vocaal. Hij vroeg zich hardop - en met krachttermen - af waarom het team niet luisterde. De coureur en het team zaten tijdens de race niet op één lijn, maar hoe is dat inmiddels na de debrief? "Of ik nu tevredener ben? Nou ja, tevreden is niet het goede woord, maar ik begrijp het nu wel beter. In de auto heb je natuurlijk een beperkt beeld van wat er gebeurt en zie je het volledige plaatje niet. Toch blijft overeind dat het verre van ideaal was met mijn banden op dat moment. Jammer genoeg kunnen we de tijd niet meer terugdraaien, maar we leren er wel van."

Bij dat laatste kijkt Bottas ook in de spiegel, al ziet hij in dit geval maar weinig verbeterpunten. "Qua communicatie leer je altijd en misschien moet ik directer zijn, maar volgens mij begrijpen zij heel goed dat ze hadden moeten luisteren. Ik denk dat ik mijn punt tijdens de race wel duidelijk heb gemaakt, al was het toen wat te laat. Misschien had ik eerder mijn wens moeten doordrukken, maar je wilt ook maar een beperkt aantal details doorgeven aan het team via de boordradio." Nadien is ook de suggestie gewekt dat Bottas te aardig is en dat Mercedes hem daardoor makkelijker negeert dan pakweg Lewis Hamilton. "Maar ik denk dat onze werkwijze wel aardig klopt", countert Bottas. "En mensen die zeggen dat ik te aardig ben, weten natuurlijk niet hoe ik achter gesloten deuren met het team werk. Ik probeer altijd behoorlijk direct te zijn en we houden zeker geen theekransje, dit is topsport en daarbij spelen emoties ook een rol."

Nog niet opgeofferd voor titelkansen Hamilton

Suggesties dat het moment met de boordradio exemplarisch is voor zijn verslechterde relatie met Mercedes - bijvoorbeeld doordat George Russell staat te trappelen voor 2022 - wijst Bottas resoluut van de hand. "Die perceptie is compleet verkeerd. Ik heb nog steeds een goede relatie met het team, we hebben helemaal geen onderlinge problemen. Situaties zoals met die boordradio zijn normaal. In het verleden zijn niet alle boordradio's uitgezonden, maar we zijn altijd al direct geweest. Dat heeft ons als team ook zover gebracht. In dat opzicht niets nieuws onder de zon, alles is goed", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. Bottas voegt toe dat die relaties in het team gelijkwaardig zijn, hij heeft niet het idee nu al te worden geslachtofferd voor de titelkansen van Hamilton. "We hebben daar nog niet over gesproken. In mijn optiek is dat ook te vroeg, mensen moeten ook niet vergeten dat we nog zestien races te gaan hebben. Dat is behoorlijk veel. Ik denk niet dat Mercedes mij op dit moment al opoffert."

Video: De debrief van Mercedes na de teleurstellende GP van Frankrijk