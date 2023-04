Bottas: "Lastiger geworden voor coureurs om zichzelf te zijn"

Bottas kwam in 2013 in de Formule 1 terecht. De Fin reed enkele jaren voor Williams toen hij opgepikt werd door Mercedes, waar hij uiteindelijk de wingman van Lewis Hamilton werd, al had hij zelf gehoopt dat hij zich kon meten met de Brit. Hij moest plaatsmaken voor George Russell en verkaste naar Alfa Romeo, waar hij de aangewezen nummer één is die het team vooruit moet helpen.

Sinds zijn vertrek bij Mercedes is Bottas steeds actiever geworden op sociale media, houdt hij zich bezig met zaken naast de Formule 1 zoals zijn eigen gin en koffie en heeft hij een nieuwe, Australische look aangenomen. In Australië stond de Fin de pers te woord in een tanktop en teenslippers, in combinatie met het inmiddels bekende matje. Hij legde daar uit dat het voor hem nu makkelijker is om zichzelf te zijn.

"Als rookie zou ik niet met een tanktop of teenslippers naar de paddock gaan, zelfs niet een paar jaar geleden", gaf Bottas toe. "Nu is het iets makkelijker. Ik neem mezelf niet al te serieus. De tijden zijn zeker veranderd, maar het hoort bij de sport dat je als rookie door een proces gaat en je geleerd wordt hoe je je moet gedragen. Maar het lijkt alsof je op een gegeven moment een punt bereikt en zegt: 'Deal with it.'"

Waar het voor hem makkelijker is geworden, geldt dat niet voor het hele veld. Dat komt, legt Bottas uit, door de 'big business'-aanpak van de Formule 1. Daardoor vormen coureurs als Lando Norris en Daniel Ricciardo een uitzondering op de regel. "Het is lastig om de Formule 1 te bereiken", weet Bottas. "Soms is het lastig om de echte persoonlijkheden op het circuit te zien. Natuurlijk krijg je de echte persoonlijkheid van een coureur te zien als je deze naast de baan beter leert kennen. Maar de manier waarop je de interviews aanpakt en hoe je met sponsoren omgaat, is behoorlijk standaard. De afgelopen tien jaar waren er persoonlijkheden als Ricciardo, die toonde echt zijn karakter. Het is goed om te zien, maar het is wat het is omdat het serieuze zaken zijn en er grote bedrijven en veel geld mee gemoeid zijn."