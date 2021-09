Bottas start Italiaanse Grand Prix achteraan na motorwissel

Waar voorafgaand aan het weekend vooral rekening werd gehouden met een gridstraf voor Max Verstappen, is het uiteindelijk Mercedes dat uit voorzorg heeft gekozen voor een motorwissel in Monza. Teambaas Toto Wolff liet vrijdagmiddag al weten dat zijn team “worstelt” met het feit dat coureurs dit seizoen slechts drie motoren mogen gebruiken en dat zijn team overwoog in Italië een vierde motor in te zetten, om het daarmee de rest van het jaar uit te kunnen zingen.

Vrijdagavond is bekend geworden dat Valtteri Bottas in Italië daadwerkelijk naar zijn vierde krachtbron van het seizoen wisselt. De W12 van de Fin wordt voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K, wat Bottas voor de Italiaanse Grand Prix wel een forse gridstraf oplevert.

Gridstraf geldt niet voor sprintrace

Die gridstraf zal Bottas zondag pas aan zijn broek krijgen voor de Grand Prix van Italië. De Fin mag de sprintrace op zaterdag dus gewoon vanaf de eerste startplek aanvangen, nadat hij vrijdagavond de snelste tijd noteerde tijdens de kwalificatie op het Italiaanse circuit.

Met de motorwissel in Monza moet Bottas op papier de rest van het jaar uit kunnen zingen met de motoren die de Fin nog op de plank heeft liggen. Titelkandidaten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn allebei nog niet gewisseld naar een vierde krachtbron en krijgen later dit seizoen mogelijk nog een gridstraf aan hun broek.