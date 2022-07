In de aanloop naar de eerste training leek er een fikse bui onderweg naar het circuit. Een kwartier voor de start van de training verscheen de melding op de schermen in het mediacentrum dat de kans op regen tijdens de eerste oefensessie honderd procent bedroeg. Op het moment dat het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet, was er inderdaad sprake van regenval. De regen kwam echter niet overal in dezelfde mate naar beneden, wat de omstandigheden voor de coureurs niet eenvoudig maakten.

Lewis Hamilton en George Russell waren als eersten op het circuit. De Mercedes-coureurs gingen rond op intermediate-banden, maar zouden zonder tijd terugkeren naar de pits. Vervolgens gingen Charles Leclerc en Carlos Sainz namens Ferrari op pad. De Monegask was de eerste die een tijd op de klokken bracht met 1.43.801. Na een kleine twintig minuten nam de Spanjaard de eerste stek in de tijdenlijst over van zijn teamgenoot met 1.42.967. Valtteri Bottas zette zijn Alfa Romeo vervolgens tussen de Ferrari’s in met 1.43.437. Alle coureurs gingen uiteindelijk de baan op tijdens het eerste half uur, maar halverwege de training hadden er slechts negen een tijd achter hun naam staan.

Video: Max Verstappen maakt zijn eerste meters van het weekend

Vervolgens was er een periode zonder actie op de baan. Het was inmiddels opgehouden met regenen maar bepaalde delen van het circuit leken nog aardig nat, wat voor de teams lastige condities zijn om iets in te leren. Max Verstappen, die het tijdens het eerste deel van de sessie bij een enkele installatieronde had gehouden, stond achterin de garage een praatje te maken met vader Jos, terwijl Lewis Hamilton de pitmuur opzocht om naar de fans te zwaaien.

Met nog een kwartier te gaan begon het opnieuw te regenen. Niettemin namen diverse rijders weer plaats in hun wagens. Er stonden nog dertien minuten op de klok, toen Hamilton weer naar buiten ging op inters. De Brit zette als tiende een tijd neer door rond te gaan in 1.49.476, waarmee hij op P7 kwam te staan. Het was intussen gestopt met regenen en de baan oogde al snel aanmerkelijk droger. Hamilton kwam na een bezoek aan de pits terug de baan op met droogweerbanden, terwijl ook Sainz zich op slicks naar buiten waagde. Bottas meldde zich juist op dat moment op P1 door op inters 1.42.249 te rijden.

Het werd daarna drukker en drukker op de baan, waarbij massaal voor de zachte band werd gekozen. Met nog een minuut te gaan veroorzaakte Lance Stroll echter een rode vlag door met zijn Aston Martin de grindbak in te spinnen bij Copse. Iedereen kon zodoende onverrichter zake terug naar de pits. De code rood betekende dat tien coureurs geen tijd reden in VT1, waardoor er nog altijd niets te zeggen valt over de krachtsverhoudingen op de baan in Northamptonshire. Bottas bleef snelste met zijn tijd op de inters, terwijl Hamilton zich kort voor de rode vlag nog verbeterde naar de tweede tijd met 1.42.781. Sainz en Leclerc besloten de eerste actie van het weekend als derde en vierde. Verstappen ging in totaal drie maal het circuit rond en bracht geen tijd op de klokken.

De tweede vrije training voor de Britse Grand Prix begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Hamilton gaat als eerste naar slicks tijdens VT1

