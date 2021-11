Bottas snelste man op vrijdag, Verstappen derde achter Gasly

Max Verstappen topte de eerste Formule 1-sessie ooit op het Losail International Circuit nog, maar die training was niet heel representatief voor de kwalificatie en voor de race. Zo is de training aan het begin van vrijdagmiddag nog bij daglicht verreden en worden de kwalificatie en de race allebei onder het kunstlicht betwist. Het betekende ook meteen dat de tweede training onder datzelfde kunstlicht, overigens pas nadat Christian Horner en Toto Wolff eerst een verbaal robbertje hadden uitgevochten in de persconferentie, op voorhand een hele belangrijke sessie beloofde te worden.

Tsunoda zorgt voor verrassing, Mercedes opent sterk op medium

De Red Bull-aangedreven auto's begonnen die belangrijke sessie nog goed. Valtteri Bottas bracht op mediums een eerste tijd op het scorebord, maar zag Verstappen binnen de kortste keren counteren met 1.24.285. Opvallend genoeg was hij niet de snelste Honda-man bij zijn eerste poging. Die eer was namelijk weggelegd voor Yuki Tsunoda. De Japanner komt dit jaar op veel circuits die voor hem onbekend zijn en waar de concurrentie al wel ervaring op heeft. Hij grapte dan ook dat het in Qatar eindelijk eens een gelijkwaardig speelveld is en presteert vooralsnog prima. Zo wist hij een halve tiende onder de eerste richttijd van Verstappen te duiken en kortstondig P1 te pakken.

Het gaf teamleden van AlphaTauri een buitenkansje om snel een screenshot te maken met hun rookie op P1, al was het woord daarna weer aan de mannen van de topteams. Verstappen snoepte met een nieuwe aanzet op mediums een halve seconde van Tsunoda's tijd af, al bleek dat nog maar kinderspel vergeleken met de reactie die Mercedes zou tonen. Bottas liet de klok namelijk stoppen op 1.23.324 en zag Lewis Hamilton op bijna drie tienden aansluiten. Verstappen moest op exact dezelfde bandencompound (mediums) al meer dan vier tienden toegeven op de snelste Mercedes.

Bottas in zijn nopjes, Gasly verrast voor de tweede keer

Het geeft aan dat Mercedes bijzonder sterk oogt op de band met gele markering, maar hoe zit dat eigenlijk op het zachtste rubber dat Pirelli dit weekend heeft meegenomen? Het antwoord werd halverwege de training opnieuw gegeven door Bottas. De aanstaand Alfa-coureur liet zien dat het met de snelheid op soft ook wel snor zit door 1.23.154 te noteren, al verscheen die tijd niet lang op de schermen. Bottas ging namelijk te wijd in bocht zeven en zag zijn rondtijd worden afgenomen. Het mocht de pret echter niet drukken bij Toto Wolff en de zijnen. Zo wist Bottas het circuit nabij Doha tijdens zijn eerstvolgende aanzet alsnog in 1.23.148 te ronden, waarmee hij zichzelf comfortabel bovenaan de ranglijst posteerde.

Voor Verstappen verliep de eerste run op softs evenmin vlekkeloos, al werd hij door een andere baanlimiet geteisterd. De Nederlander vloog hardhandig over de kerbstones en zag een aardige rondetijd verloren gaan. De tweede poging op het inmiddels gebruikte setje softs verliep iets beter, al zou de rondetijd hem nog altijd niet tevreden stemmen. Verstappen moest 0.350 van een seconde toegeven op Bottas en nog verrassender was dat hij ook de sterk rijdende Pierre Gasly op P2 voor moest laten gaan. De Fransman mag zich daarmee de verrassing van de dag noemen. Hij wist in beide trainingen een tweede tijd op de klokken te brengen.

WK-leider Verstappen sloot de training mede daardoor af als derde, al bleef hij titelrivaal Lewis Hamilton nog wel voor. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat diens run of softs ook niet naar wens verliep en dat Mercedes zich daarna richtte op langere runs. Achter de top-vier sloot Lando Norris aan als vijfde, voor de eveneens verrassend snelle Lance Stroll in zijn Aston Martin. Tsunoda zou in het restant terugvallen tot P7, al bleek dat nog wel genoeg om Sergio Perez oor te blijven. Helemaal achteraan het veld moest Nikita Mazepin de tweede training helemaal laten schieten. Haas moest het chassis van de Rus vervangen, waardoor hij niet in actie kon komen.

De afsluitende vrije training begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie volgt daarna vanaf 15.00 uur. Beide sessies zijn natuurlijk weer rechtstreeks te volgen met het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Tweede training Formule 1 Grand Prix van Qatar

