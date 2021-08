Bottas schuldbewust: Crash in eerste ronde was mijn fout

De Grand Prix van Hongarije beloofde een interessante strijd te worden tussen rivalen Mercedes en Red Bull. De angel werd echter al in de eerste bocht uit het duel gehaald. Valtteri Bottas verremde zich, tikte de McLaren van Lando Norris aan en daardoor werden beide Red Bulls geraakt. Sergio Perez moest in de openingsronde opgeven, Max Verstappen kon zijn weg vervolgen met een hevig beschadigde zijkant maar kon vervolgens weinig meer uitrichten.

“Uiteraard mijn fout”, erkent Bottas. “Ik was degene die van achteren kwam en het is aan mij om tijdig te remmen. Ik schatte het rempunt verkeerd in. In dergelijke omstandigheden is het niet zo gemakkelijk om te remmen maar ik had het eerder moeten doen. Toen ik begon te remmen kwam ik nog steeds dichterbij. Vervolgens blokkeerde ik mijn wielen en raakte ik Lando. Dat veroorzaakte die hele chaos. Het was een inschattingsfout, en mijn fout.”

Bottas heeft inmiddels zijn excuses gemaakt bij Norris en Perez: “Ja, het was duidelijk dat ik de mêlee veroorzaakte. Ik heb gezegd dat het mijn fout was zodat ze weten dat ik niet iemand anders de schuld in de schoenen probeer te schuiven. Zo doe ik dat: ik accepteer de fout.” De Fin gaf wel toe enigszins afgeleid te zijn geweest door de inhaalactie van Norris na de start: “Je verliest een beetje het beeld van waar je zit ten opzichte van de bocht. Maar dat is racen en ik had eerder moeten remmen.”

De Mercedes-coureur werd ook door de wedstrijdleiding op de vingers getikt. Hij moet de volgende race op Spa-Francorchamps na de kwalificatie vijf plaatsen naar achteren: “Ik accepteer het. Het is niet ideaal maar het is in elk geval mogelijk om daar in te halen. Het weekend is dus niet direct over, het wordt gewoon wat lastiger. Maar het is wat het is.”