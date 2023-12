Bottas over Sauber F1-concept voor 2024: "Ziet er interessant uit"

Sauber genoot de afgelopen jaren van de steun van titelsponsor Alfa Romeo, maar gaat de komende twee seizoenen weer onder de Sauber-naam rijden in aanloop naar de samenwerking met Audi in 2026. Voor het Zwitserse team was het seizoen 2023 er een om snel te vergeten, aangezien het slechts zestien punten scoorde en daarmee alleen Haas F1 achter zich liet in het constructeurskampioenschap. Valtteri Bottas stelt dat het team nu beseft dat er met het huidige concept weinig te winnen valt en dat het voor 2024 over een andere boeg gegooid moet worden.

"Ik ben blij dat het nu voorbij is", zegt Bottas. "Volgend jaar begint iedereen weer vanaf nul. Er zijn de afgelopen tijd veel veranderingen doorgevoerd binnen het team. Positieve veranderingen", benadrukt de Fin. "Het concept voor volgend jaar ziet er interessant uit. In die zin ben ik hoopvol. Maar nu moeten we weer hard werken en het opnieuw proberen. Het belangrijkste is dat we een nieuwe auto nodig hebben. Deze moet anders zijn. Dat is het belangrijkste wat we geleerd hebben dit jaar: we zijn duidelijk aan het einde gekomen van de ontwikkeling van deze auto, we hebben gewoon niets groots kunnen vinden. Dus het hele concept moet anders. Dat is wat we hebben geleerd."

Wat Bottas tot nu toe heeft gezien van het nieuwe concept, stemt hem blij 'omdat er verschillen zijn'. "Dat is wat we volgens mij nodig hebben. Maar er zijn nog veel vraagtekens, het is nog vroeg. Maar we zien in ieder geval vooruitgang en de afgelopen weken waren behoorlijk productief in de fabriek." Volgens de Fin speelt James Key, die overkomt van McLaren, een sleutelrol in deze ontwikkeling. "Ik heb het gevoel dat er met de nieuwe mensen die we hebben, inclusief James, dingen beginnen te gebeuren. Hij heeft uiteraard veel kennis, zelfs van de McLaren van dit jaar. Er komt dus goede informatie binnen van verschillende mensen, dat is goed om te zien en iets wat we nodig hadden."

Voor Bottas, die tien van de zestien punten scoorde, was het een kleine opluchting dat zijn team niet de absolute hekkensluiter was. "In de races dat we de snelheid hadden voor punten, hebben we ze ook gepakt", meent de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "Uiteindelijk hadden we niet de pure snelheid om in de top-tien te eindigen. Onze auto was niet snel genoeg en daar gaat het om. Het is niet de laatste plaats, dus dat is goed. Het is een kleine stap, maar nog steeds niet zo goed als vorig jaar. Het was een moeilijk jaar en we hoopten beter te eindigen, maar het is zoals het is. Nu moeten we werken aan de toekomst. We hebben alles geprobeerd wat we konden, maar het was een lastig jaar. We hebben veel om van te leren en nu moeten we vooruitkijken en gemotiveerd en zelfverzekerd blijven."