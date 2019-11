Bottas ontvangt reprimande voor crash met Grosjean in VT2

Met nog twintig minuten op de klok deed de Mercedes-coureur bij het naderen van de elfde bocht van ver een poging om de Haas-rijder voorbij te gaan. Grosjean had geen weet van de intenties van de Fin en stuurde in op het moment dat Bottas ineens bij hem aan de binnenkant opdoemde. Een stevige collisie was het gevolg, waar beide wagens de nodige schade aan overhielden. De training moest zelfs even worden gestaakt omdat er brokstukken op de baan waren achtergebleven.

Bottas en Grosjean moesten na afloop van de sessie beide bij de wedstrijdleiding komen om tekst en uitleg te geven over het incident. De Mercedes-coureur gaf bij de stewards toe dat het een mislukte inhaalactie betrof en nam de verantwoordelijk voor de botsing op zich. De wedstrijdleiding gaf Bottas hierop zijn eerste reprimande van het seizoen. Bij drie officiële waarschuwingen volgt er een gridstraf van tien plaatsen, mits twee van de drie reprimandes met het rijden te maken hebben.

Bottas, die in zowel de eerste als tweede training de snelste tijd liet noteren, keerde na het incident nog terug op de baan. Voor Grosjean betekende de crash einde oefening.