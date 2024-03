Bottas over reclamespot: "Geleerd mezelf niet te serieus te nemen"

Bij aankomst in Australië stond Valtteri Bottas voor een vreemde verrassing. De Fin heeft zijn voorliefde voor Australië - geboorteland van vriendin Tiffany Cromwell - niet onder stoelen of banken gestoken, maar keek toch vreemd op dat hij samen met thuishelden Daniel Ricciardo en Oscar Piastri op de officiële promotieposter stond voor de Grand Prix van Australië. "In eerste instantie stuurde iemand het naar me door en ik dacht dat het een grap was", zegt Bottas. "Maar toen kwam ik aan in Melbourne en zag ik een groot reclamebord met Oscar, Daniel en mij erop. Dat is best gaaf."

De afgelopen dagen maakte Bottas zich populair op sociale media dankzij een opmerkelijke reclamespot. In die reclamespot van Uber Australië bewondert Bottas de Australische levenswijze terwijl hij promotie maakt voor een bijzondere auto die mensen via Uber kunnen regelen. "Het was leuk", blikt Bottas terug op dit uitstapje. "Het werd zo goed als meteen opgenomen toen ik uit het vliegtuig stapte toen we geland waren in Australië. Het was erg leuk. Ik ben benieuwd naar de B-roll. [Ik heb] zo'n zes uur [dat pak gedragen]. Het was eigenlijk best comfortabel. Ik heb deze gesigneerd voor ze."

Bottas geeft aan dat hij voor deze reclamespot zelf weinig input heeft gehad. "Zij kwamen met het idee en toen ik het zag, dacht ik: 'Dat past goed bij mij.'" Het is de zoveelste stap die Bottas sinds zijn vertrek bij Mercedes lijkt te zetten op persoonlijk vlak, aangezien de coureur zich steeds meer op zijn gemak lijkt te voelen om dit soort dingen te doen. Of dat ook het geval was geweest bij Mercedes? "Ik denk dat ik dan misschien zou worstelen met mijn zelfvertrouwen om zoiets te doen. Maar met ouderdom en een beetje meer ervaring heb ik geleerd dat ik mezelf niet al te serieus moet nemen."

De komende tijd kan Bottas genieten van Melbourne, waar hij met Sauber hoopt voor zijn eerste punten van het seizoen te gaan. Voor de Fin, die geen echte thuisrace heeft, voelt Australië haast als zijn tweede thuis. "Ik bedoel, ik heb een connectie doordat mijn wederhelft uit Australië komt en het grootste deel van de winterstop heb ik hier doorgebracht. Ik geniet van de levenswijze en de mensen. Dat maakt de Grand Prix ook best uniek voor mij."

Voordat hij naar Melbourne afreisde, kreeg Bottas nog de eer om deel te nemen aan het Adelaide Motorsport Festival. Adelaide vormde jarenlang het decor van de F1-race, maar nu is die eer aan Melbourne. Bottas zou het wel zien zitten om met de F1 naar Adelaide te gaan, maar weet ook dat Melbourne nog tot en met 2037 een contract heeft. "Dat gaat dus nog wel even duren. Maar het is een gaaf circuit. Natuurlijk was het bij het festival enkel het korte circuit, dus ik heb het volledige circuit nog niet ervaren."