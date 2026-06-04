Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

Formule 1
GP van Las Vegas
F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

MotoGP
GP van Italië
Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Formule 1
GP van Monaco
Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Oud-F1-coureur Magnussen debuteert met Trackhouse in NASCAR Cup

NASCAR Cup Series
Oud-F1-coureur Magnussen debuteert met Trackhouse in NASCAR Cup

Foto's: De donderdag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Formule 1
GP van Monaco
Foto's: De donderdag van de F1 Grand Prix van Monaco in beeld

Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Formule 1
GP van Monaco
Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Norris en Leclerc moeten zich melden bij stewards in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Norris en Leclerc moeten zich melden bij stewards in Monaco
Formule 1 GP van Monaco

Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac

Valtteri Bottas heeft in Monaco gereageerd op geruchten dat hij zou moeten vrezen voor zijn zitje bij het Cadillac Formule 1-team.

Laurens Stade Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images

De eerste raceweekenden van het Formule 1-seizoen 2026 zijn niet helemaal naar wens verlopen voor Valtteri Bottas. In de kwalificatie legt hij het voorlopig af tegen teamgenoot Sergio Pérez en in de races heeft de Fin ook de nodige moeite.

Het heeft al geleid tot wilde geruchten dat Bottas dit seizoen nog wel eens zou moeten vrezen voor zijn zitje bij Cadillac, iets wat teambaas Graeme Lowdon al stellig heeft ontkend.

Lees ook:

Bottas geeft in gesprek met onder meer Motorsport.com aan dat dit soort geruchten "bij de sport horen" en dat het "niet de eerste keer" is dat hij met dit soort geruchten te maken krijgt.

"Maar het is wel een beetje jammer dat iemand gewoon complete onzin verzint", zegt Bottas. "Dat is echter normaal in deze sport. Ik ken mijn situatie, het team kent mijn situatie en zij steunen mij voor honderd procent. Daarom was het voor mij uiteindelijk prima", aldus de Cadillac-coureur, die vermoedt dat de geruchten zijn verspreid voor de "headlines en clicks". "Dat is mijn theorie", voegt hij toe.

Bottas stelt dat geruchten bij F1 horen.

Bottas stelt dat geruchten bij F1 horen.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Met name in Canada waren de onderlinge verschillen in prestaties tussen Pérez en Bottas groot. Volgens Bottas zijn daar echter ook redenen voor geweest die verder geanalyseerd moeten worden.

"Later vanmiddag hebben we daar nog een vergadering over", onthult hij. "Maar ik heb vorige week al met het team gesproken en we konden problemen zien, zowel aan de kant van de krachtbron als aan de kant van de opbouw van de auto. Meer kan ik daar niet over zeggen."

Lees ook:

"Maar we kunnen oorzaken aanwijzen, en dat is goed om te zien", stelt Bottas. "We moeten blijven werken aan de kwaliteit, aan de manier waarop we de auto opbouwen, hoe we alle onderdelen monteren, enzovoort."

Of die problemen ook al aangepakt zijn voor de Grand Prix van Monaco? "Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat we nu begrijpen wat er mis is gegaan, dus ja", besluit Bottas.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

Formule 1
GP van Las Vegas
F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?

Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

MotoGP
GP van Italië
Rins wacht op MotoGP-kans: "Er zijn nog stoeltjes vrij"

Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"

Formule 1
GP van Monaco
Aston Martin tempert verwachtingen: "Q2 zou succes zijn"
Vorig artikel Vowles schetst route: Williams in 2030 klaar voor F1-titelstrijd
Volgend artikel Antonelli wijst op onderschatte kwaliteit van Mercedes W17

Beste reacties
Meer van
Laurens Stade

Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Alonso over pijnlijke zitpositie: "Na twintig ronden voel je het verschil"

Russell over strijd met Antonelli: "We kennen elkaars grenzen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Russell over strijd met Antonelli: "We kennen elkaars grenzen"

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Meer van
Valtteri Bottas

Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Cadillac F1 begint Europees hoofdstuk met debuut in Monaco

Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac ontkent geruchten over vroegtijdig vertrek Bottas

Bottas openhartig over mentale strijd in F1: "Het werd allesoverheersend"

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Miami
Bottas openhartig over mentale strijd in F1: "Het werd allesoverheersend"
Meer van
Cadillac-Ferrari

Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Bottas geschrokken: FBI komt in actie na diefstal Cadillac

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Bottas geschrokken: FBI komt in actie na diefstal Cadillac

Cadillac wilde Formule 1 iets nieuws bieden tijdens thuisrace Miami

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Cadillac wilde Formule 1 iets nieuws bieden tijdens thuisrace Miami

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

On this day: Schumacher's "grootste prestatie in de Formule 1 ooit"

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Spaanse GP
Door Mike Mulder
On this day: Schumacher's "grootste prestatie in de Formule 1 ooit"
Bekijk meer