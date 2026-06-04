Bottas reageert op geruchten over F1-toekomst bij Cadillac
Valtteri Bottas heeft in Monaco gereageerd op geruchten dat hij zou moeten vrezen voor zijn zitje bij het Cadillac Formule 1-team.
Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images
De eerste raceweekenden van het Formule 1-seizoen 2026 zijn niet helemaal naar wens verlopen voor Valtteri Bottas. In de kwalificatie legt hij het voorlopig af tegen teamgenoot Sergio Pérez en in de races heeft de Fin ook de nodige moeite.
Het heeft al geleid tot wilde geruchten dat Bottas dit seizoen nog wel eens zou moeten vrezen voor zijn zitje bij Cadillac, iets wat teambaas Graeme Lowdon al stellig heeft ontkend.
Bottas geeft in gesprek met onder meer Motorsport.com aan dat dit soort geruchten "bij de sport horen" en dat het "niet de eerste keer" is dat hij met dit soort geruchten te maken krijgt.
"Maar het is wel een beetje jammer dat iemand gewoon complete onzin verzint", zegt Bottas. "Dat is echter normaal in deze sport. Ik ken mijn situatie, het team kent mijn situatie en zij steunen mij voor honderd procent. Daarom was het voor mij uiteindelijk prima", aldus de Cadillac-coureur, die vermoedt dat de geruchten zijn verspreid voor de "headlines en clicks". "Dat is mijn theorie", voegt hij toe.
Bottas stelt dat geruchten bij F1 horen.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Met name in Canada waren de onderlinge verschillen in prestaties tussen Pérez en Bottas groot. Volgens Bottas zijn daar echter ook redenen voor geweest die verder geanalyseerd moeten worden.
"Later vanmiddag hebben we daar nog een vergadering over", onthult hij. "Maar ik heb vorige week al met het team gesproken en we konden problemen zien, zowel aan de kant van de krachtbron als aan de kant van de opbouw van de auto. Meer kan ik daar niet over zeggen."
"Maar we kunnen oorzaken aanwijzen, en dat is goed om te zien", stelt Bottas. "We moeten blijven werken aan de kwaliteit, aan de manier waarop we de auto opbouwen, hoe we alle onderdelen monteren, enzovoort."
Of die problemen ook al aangepakt zijn voor de Grand Prix van Monaco? "Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat we nu begrijpen wat er mis is gegaan, dus ja", besluit Bottas.
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