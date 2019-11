Bottas neemt deel aan rally-evenement op Paul Ricard

Dat Valtteri Bottas niet vies is van een potje rallyrijden, wisten we al langer. De Fin maakte in januari dit jaar namelijk zijn debuut in de Arctic Lapland Rally. Hij reed daar met een Ford Fiesta WRC door het met sneeuw bedekte noorden van Finland en eindigde hij op een nette vijfde plek. Ditmaal gaat hij achter het stuur van een Citroën zitten om in Zuid-Frankrijk het asfalt van Paul Ricard te betreden.

Vorige week testte hij de wagen vast uit. "Ik wilde vast comfortabeler worden met de auto", zei Bottas daarover. "Ik ga dus aan een rally meedoen en dit is de oude specificatie van de Citroën WRC. Ons seizoen is zondagavond afgelopen, dus het leek me leuk om op deze manier wat plezier te beleven zonder alle druk. Ik houd van rallyrijden en het is ook nog eens op asfalt. Het kan me dus best goed liggen en ik zie dit als een rally zonder de grote veiligheidsrisico's. Een mooi evenement om de vakantie mee in te luiden."

Of hij na zijn Formule 1-carrière serieus voet aan de grond wil krijgen in de rallywereld weet hij nog niet. Daarover denkt hij op het moment niet na, maar uitsluiten doet hij dat ook niet. "Het is te vroeg om dat te zeggen. Je weet nooit wat er nog in het verschiet ligt in het leven, maar op het moment zie ik het als iets leuks om af en toe te doen. Het is bovendien goed voor mijn rijvaardigheden om in iets anders [dan een F1-wagen] te racen. Ik zie mezelf hoe dan ook voorlopig nog wel in de F1, want ik heb genoeg om te laten zien en aan mijn doelen te werken. Maar zeg nooit nooit."

Video: Bottas kijkt terug op geslaagd rallydebuut

Met medewerking van Adam Cooper