Na 12 van de 24 Grands Prix in het Formule 1-seizoen 2024 is Sauber als enige team nog zonder punten. “Niet fijn, als ik eerlijk ben”, antwoordt Valtteri Bottas op de vraag hoe het voelt om nog niet van de nul te zijn verlost. “We staan er momenteel niet goed voor, maar het positieve is dat we nog een half seizoen voor ons hebben. Als we nu één punt pakken, dan zou dat al iets zijn.”

Omdat Sauber qua pure snelheid tekort komt, moet het team ‘out of the box’ denken. Bijvoorbeeld over de pitstopstrategie. “Beide wagens rijden vaak met elk een eigen strategie”, vervolgt Bottas. “Helaas bevinden we ons in een positie waarin we vooralsnog, op snelheid, geen punten pakken. Zoals ik al zei: ook maar één punt pakken is nu de motivatie voor het hele team en ook voor mij. Daarom ben ik hier. Ik wil punten scoren.”

Bottas, van wie nog onduidelijk is of hij volgend seizoen op de grid staat, vertelt dat Sauber dit weekend in Hongarije nieuwe onderdelen op de auto heeft. “Laten we kijken of het nieuwe pakket ons dichter in de buurt brengt. Hopelijk hoeven we dan niet meer zo radicaal te zijn met bijvoorbeeld de strategie. Met deze upgrade proberen we onze tekortkomingen op hoge snelheden aan te pakken. Daarnaast zou dit pakket iets vergevingsgezinder moeten zijn. Het is heel fijn dat we de upgrade hier al hebben, aangezien deze oorspronkelijk was gepland voor na de zomerstop. Daardoor hebben we het nieuwe pakket wel maar voor één auto, maar dat geeft ons de kans om beide wagens met elkaar te vergelijken.”

Na de vrijdag, die hij afsloot op P11, was Bottas positief over de nieuwe onderdelen op zijn Sauber C44. “Het was een goede lesdag”, vertelt de tienvoudig Grand Prix-winnaar. “Al met al heb ik het gevoel dat we er beter voor staan in vergelijking met de laatste races.”

