Bottas laakt 'vertrouwen' in achterkant auto

Vrijdag was het op Imola nog de dag van Bottas, die in zowel de eerste als tweede vrije training de snelste was. Op zaterdagochtend moest de Fin Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton al voor laten gaan, maar desondanks was hij ‘veel blijer’ met hoe de Mercedes W12 zich gedroeg op Imola ten opzichte van drie weken geleden in Bahrein. In de kwalificatie kwam het veelbelovende begin van Bottas er echter niet uit: na een zesde tijd in de eerste run van Q3 kwam hij niet verder dan P8 aan het einde van de kwalificatie, bijna een halve seconde achter teamgenoot en polesitter Hamilton. Dat leidde vanzelfsprekend tot teleurstelling bij de 31-jarige coureur uit Nastola, die wederom kampte met instabiliteit aan de achterkant van zijn bolide.

“P8 is duidelijk niet waar ik vandaag op hoopte, vooral met het gevoel dat ik voor het begin van de kwalificatie had. In de eerste run van Q3 stuurde ik in bij bocht 2 en ineens brak de achterkant uit”, analyseerde Bottas kort na de sessie. “Dat merkte ik de rest van de eerste sector, waarin ik veel tijd verloor. In de tweede run gebeurde precies hetzelfde, het was er gewoon niet. Ik kon de achterkant van de auto niet vertrouwen, iets wat ik daarvoor in de kwalificatie niet had. Ik weet niet wat er gebeurde, ik moet dat onderzoeken. Het is in ieder geval teleurstellend.” Toch waren de problemen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari van een andere aard dan in Bahrein. “Nu was het meer het insturen van de bocht, wat ik eerder nooit echt heb gehad. Dus ja, we moeten allereerst kijken of alles in orde was met de auto. Het was niet ideaal.”

Problemen met opwarmen banden

Daar waar Bottas kort na de kwalificatie nog enigszins in het duister tastte over de aard van zijn problemen in de kwalificatie, wist Mercedes-teambaas Wolff iets later in zijn gesprek met de media wel te verklaren wat de oorzaak was. Het snel opwarmen van de banden bleek lastig voor Bottas, wat in mindere mate ook gold voor Hamilton. “Valtteri was het hele weekend vrij goed in bocht 2 en 3, maar beide coureurs hadden moeite om de banden in het begin van de ronde op te warmen. Toen we Valtteri in Q1 een tweede ronde konden geven op de band om temperatuur op te bouwen, was hij heel goed. Ik denk dat zijn tweede ronde in Q1 hem op P4 had gezet. Het is een probleem met het opwarmen van de banden. We weten precies wat het is, Valtteri weet dat ook, desalniettemin staat hij op een redelijke positie voor de race morgen.”