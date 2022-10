Bottas sluit toekomstige overstap naar 'coole' IndyCar niet uit

Na een dienstverband van vijf jaar bij Mercedes heeft Valtteri Bottas het eerste jaar van zijn nieuwe avontuur bij het Formule 1-team van Alfa Romeo bijna achter de rug. Na een sterke seizoensstart, waarbij hij op zeer regelmatige basis WK-punten scoorde, is de klad erin gekomen tijdens de tweede helft van het seizoen. De 33-jarige coureur uit Nastola viel tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten nog uit, nadat hij halverwege de race in bocht 19 van de baan gleed en in het grind eindigde. Desondanks hoeft Bottas absoluut niet voor zijn plek te vrezen, want hij tekende vorig jaar een meerjarige overeenkomst bij de door Sauber gerunde renstal.

Zijn plannen voor de nabije toekomst heeft Bottas dus al wel rond, maar dat weerhoudt hem er niet van om af en toe eens verder vooruit te kijken. Zo denkt de Fin wel eens na over wat hij wil gaan doen als zijn avontuur in de Formule 1 ten einde komt. Een overstap naar de IndyCar Series ziet hij bijvoorbeeld wel zitten als zijn tijd in F1 erop zit. "Daar heb ik zeker over nagedacht. Ik heb zonder twijfel nog wel een paar jaar voor mij in de Formule 1, ik heb voor mijn gevoel nog genoeg te geven in deze sport. Ik heb er wel over nagedacht en IndyCar is best interessant, maar we zullen zien. Voorlopig hoef ik er nog niet al te veel mee bezig te zijn, maar uiteindelijk zal dat wel een keer moeten. Je weet het nooit", zegt Bottas in de podcast The Ringer F1 Show.

Naar eigen zeggen geniet Bottas altijd enorm van de evenementen die de Formule 1 in de Verenigde Staten organiseert, mede doordat de organisatoren van die races het racen koppelen aan entertainment. Daarnaast spreekt ook de IndyCar zelf wel tot de verbeelding bij Bottas, die in de voetsporen van onder meer Indy 500-winnaar Marcus Ericsson en Romain Grosjean zou treden met een overstap naar de Amerikaanse klasse. "Het lijkt mij een heel coole klasse. De circuits zijn mooi en het racen is puur. Voor zover ik weet is er een stuk minder politiek dan in de Formule 1. Het lijkt er ook op dat IndyCar recent aan populariteit aan het winnen is, vooral in Europa. Ik ken veel mensen die de klasse volgen, maar laten we afwachten."