Bottas: Oudere motor kostte 0,2 seconde in kwalificatie Abu Dhabi

In zijn laatste kwalificatie voor Mercedes hoopte Valtteri Bottas op meer, maar hij bleef aan het einde van Q3 steken op slechts de zesde positie. Hij was negen tienden van een seconde langzamer dan polesitter Max Verstappen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton zes tienden sneller rondging op het Yas Marina Circuit. Daarnaast waren ook Lando Norris, Sergio Perez en Carlos Sainz Jr. sneller. Na afloop van de kwalificatie had Bottas een verklaring met twee redenen waarom hij zich niet verder naar voren kon kwalificeren.

“In Q2 reed ik mijn beste rondetijd en die kon ik nooit verbeteren. Hoe harder ik probeerde, hoe meer het voelde alsof er niet meer in deze afstelling zat”, vertelde de Fin na afloop van de kwalificatie tegenover onder meer Motorsport.com. “Ik ben voor een redelijk zachte mechanische afstelling gegaan en ik denk dat die heel goed is voor de race. Ik hoopte ook dat die oké was voor de kwalificatie, maar er bleef maar meer grip komen. Dat is het ene.” Daarnaast wees Bottas ook naar de oudere krachtbron die hij sinds zaterdagochtend gebruikte. “Daardoor wist ik dat ik twee tienden zou missen ten opzichte van vrijdag.”

Slipstream-tactiek geen optie voor Mercedes

Na de vrije trainingen leek Mercedes de beste papieren te hebben om de pole-position te pakken in Abu Dhabi, maar uiteindelijk greep het team dus mis. Dat was mede te wijten aan de slipstream-tactiek die Red Bull Racing hanteerde om Verstappens kansen te vergroten. Bij Mercedes werd die tactiek niet overwogen, omdat het volgens Bottas “voor in ieder geval een van de coureurs fout kan gaan. We hebben ons gefocust op de outlaps en in een goed ritme geraken”, verklaarde hij. “Maar eerlijk gezegd wist Red Bull in Q3 meer te vinden dan wij hadden verwacht, dus dat was ietwat verrassend. We probeerden ons vast te houden aan het plan, maar voor hun werkte het goed.”

Waar Bottas dan wel weer hoop uit kan putten, is het feit dat zowel hij als teamgenoot Hamilton de race zondag kunnen aanvangen op de gele mediums van Pirelli. De overige coureurs in de top-zes, onder wie beide Red Bull-mannen, beginnen op de rode softs. Dat was voor Mercedes op zaterdag nooit een serieuze optie. “Sinds VT3 was het plan altijd al om op de mediums te starten. We denken dat dit beter is voor ons”, betoogde Bottas. “Het eerste pitwindow wordt in ieder geval een stuk groter, dus wij hebben de kans om lang door te gaan als wij dat willen. Als je op de softs rijdt, beginnen die redelijk snel te degraderen.”