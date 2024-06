Hoewel maar liefst vijf coureurs de finish van de Canadese Grand Prix niet haalden - waarvan Carlos Sainz, Charles Leclerc en Sergio Pérez onder de vaste puntenfinishers vallen - slaagde Sauber er in Montreal niet in om van de hatelijke nul af te komen. "We hebben nog wat werk te verzetten", concludeerde Valtteri Bottas dan ook na de race in Canada. "We moeten upgrades blijven introduceren om de auto sneller te maken. Het is geen hogere wiskunde, we hebben gewoon meer onderdelen nodig."

Bottas hield zich in de wisselende omstandigheden goed staande, maar wisselde naar eigen zeggen te vroeg naar slicks en eindigde daardoor op P13, tien seconden achter Esteban Ocon op de laatste puntenpositie. Zodoende miste Sauber een kans om als laatste team op het scorebord te komen. Over anderhalve week in Spanje is de volgende kans. Gevraagd of hij daar over een upgradepakket kan beschikken, antwoordde de Fin: "We hebben kleine dingen, maar het is een circuit waar je veel downforce nodig hebt en dat heel anders is dan hier [in Canada]. Ik denk dat het heel close wordt, zoals we al hebben gezien. De volgende stap is om terug te keren in Q2, dan kunnen we ook beter meestrijden."

'We missen gewoon grip'

Teamgenoot Zhou Guanyu slaagde er eveneens niet in om punten te scoren, nadat hij - net als Bottas - vanuit de pits aan de race begon. De Chinese coureur was uiteindelijk de enige die op een ronde werd gezet door winnaar Max Verstappen, nadat hij in zowel de eerste als de derde vrije training crashte en een rode vlag veroorzaakte. Toch was zijn snelheid in de race niet te wijten aan een gebrek aan vertrouwen in de achterkant van de C44 door zijn crashes eerder in het weekend. "We glijden met vier wielen. Er is niet één grote beperkende factor, we missen gewoon grip. Het is best eenvoudig, maar het is ook niet gemakkelijk om progressie te boeken."

Zhou had het naar eigen zeggen op alle drie de bandencompounds lastig op Circuit Gilles Villeneuve. Ook hij zag dat er werk aan de winkel is voor Sauber, dat in de aanloop naar de Spaanse GP aan de slag gaat om aan verbeteringen te werken. "We hebben al iets gepland voor in de fabriek om alles te checken en ervoor te zorgen dat we iets meer vanaf nul beginnen. Het voelde de afgelopen twee weekenden alsof het niet samenviel en alle fouten van het afgelopen weekend zijn niet eerder voorgekomen. We proberen al onze problemen dus te begrijpen om aan plannen voor de volgende race te komen."