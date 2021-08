Bottas op gravelbike-podium in de Verenigde Staten

De 31-jarige Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft al enige tijd een relatie met wielerprof Tiffany Cromwell en zij wist de Fin te verleiden om zich in te schrijven voor de SBT GRVL, een gravelbike-race in de ruige Amerikaanse staat Colorado.

Bottas nam op het parcours rond het stadje Steamboat Springs deel op het één na zwaarste parcours van 64 mijl (ruim 100 kilometer). De nummer vier in het wereldkampioenschap Formule 1 deed dat niet onverdienstelijk: hij werd bij zijn debuut op het ongeplaveide terrein tweede in zijn leeftijdsklasse en vijfde algemeen.

Bottas' Australische vriendin Cromwell, die voor de profwielerploeg Canyon-SRAM rijdt, werd op het zwaarste (zwarte) parcours achtste.

Het is niet voor het eerst dat Bottas interesse toont voor andere sporten. In de winter mag hij graag deelnemen aan rally's en hij is mede-eigenaar van een Finse ijshockeyploeg, de Pelicans. Ook wordt in Finland al een paar jaar de Valtteri Bottas Duathlon gehouden, een fiets-hardloopwedstrijd voor jong en oud.