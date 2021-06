Bottas ontkent geruchten over Mercedes F1-exit: “Pure speculatie"

Na een teleurstellend weekend in Azerbeidzjan zijn de geruchten over de toekomst van Valtteri Bottas in een stroomversnelling geraakt. Diverse bronnen melden dat het al zo goed als rond is dat de Fin volgend jaar wordt vervangen door George Russell, waardoor er voor de Fin zelf weinig anders opzit dan het omgekeerde pad te bewandelen en terug te keren naar het team van Williams.

In de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Frankrijk werd Bottas donderdag gevraagd naar de berichten, maar volgens de Fin zelf staat er nog niets vast: “Ik praat vaak met Toto, dat is heel normaal voor ons. Ik heb onlangs nog met hem met gesproken”, antwoordt Bottas op de vraag wat er sinds de laatste race in Baku is gebeurd en of het klopt dat hij volgend jaar niet langer voor Mercedes zal racen. “Dat kan ik niet bevestigen, mij is nog niks verteld tenminste. Dus het is niet waar, het is pure speculatie. Er wordt van alles gespeculeerd op basis van geen enkele feiten, mensen verzinnen voor de clicks gewoon wat verhalen. Zo gaat het nu eenmaal.”

Ieder jaar hetzelfde liedje

Het contract van Bottas werd de afgelopen jaren telkens met één seizoen verlengd, dus de Fin is inmiddels wel gewend aan de geruchten omtrent zijn positie: "Ik heb er nog niet echt over nagedacht om eerlijk te zijn. Je kunt alle ruis eromheen nooit helemaal blokkeren en het is elk seizoen weer hetzelfde liedje, dezelfde vragen en dezelfde speculaties, dat hoort nu eenmaal bij de sport. Het is voor mij dan ook nog wat vroeg om er in detail antwoord op te geven. We hebben met Mercedes nog niet echt gepraat over een nieuw contract, dat zal uiteindelijk wel gebeuren. Voor nu focus ik me gewoon op de komende drie races, misschien dat er daarna wel wat besproken zal worden, maar op dit moment heb ik er nog niet veel over te vertellen.”

Bottas kent een teleurstellende start van het seizoen en noteerde twee weken geleden in Baku zijn derde nulscore van 2021, waardoor hij momenteel slechts zesde staat in het kampioenschap. De Fin probeert zich vooralsnog dan ook vooral te focussen op zijn prestaties op de baan, alvorens hij gaat nadenken over de contractonderhandelingen met teambaas Toto Wolff.

“Het is elk jaar anders, het hangt ook af van hoe jouw seizoen gaat en hoe de algehele situatie is voor het team, of ze andere opties bekijken of totaal niet. Het ene jaar beginnen de gesprekken dan ook vroeger dan het andere dus daar is niet echt een norm voor”, antwoordt Bottas op de vraag wanneer hij in gesprek denkt te gaan met Wolff. “Ik kan alleen maar zeggen dat we ons nu gewoon willen focussen op de komende drie races. Het zal veel van ons als team vergen voordat we samen een knoop door kunnen hakken, en mijn onderbuikgevoel zegt op dit moment… Ik heb mezelf nog niet toegestaan om er te veel over na te denken omdat dat alleen maar een afleiding kan vormen, dat heb ik al geleerd. Het komt wel, dus op dit moment zegt mijn gevoel nog helemaal niets. Ik wil gewoon races winnen en de resultaten scoren waar ik me persoonlijk op richt.”