Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen

Terwijl Cadillac’s Marcin Budkowski weigert te bevestigen dat zijn coureurs volgend jaar aanblijven, benadrukt Bottas dat hij een geldig contract heeft

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 18:38

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas benadrukt dat Cadillac blij met hem is en dat zijn contract voor 2027 “helemaal in orde” is, te midden van recente geruchten over zijn toekomst in de Formule 1.

Het recente gebrek aan snelheid van Bottas, zowel in de kwalificatie als in de race, heeft tot speculatie op de coureursmarkt geleid. Esteban Ocon, die bij Haas zijn zitje kwijtraakte aan Formule 2-kampioenschapsleider Rafael Camara, werd in de media genoemd als mogelijke kandidaat voor het zitje van de Fin; dat gold ook voor Cadillac-testcoureur Colton Herta, ondanks zijn moeizame F2-seizoen, en Red Bull-reservecoureur Yuki Tsunoda.

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In die context werd Cadillac-teambaas Marcin Budkoswki – die tweeënhalve maand in functie is – tijdens de persconferentie van vrijdag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten gevraagd of Ocon mogelijk een kandidaat voor een reserverol zou zijn – en zijn antwoord was ontwijkend.

“Nou, kijk, als teambaas, en ik weet zeker dat hetzelfde geldt voor mijn collega’s, krijg je telefoontjes en benaderingen van elke coureur of coureursmanager die op de markt is”, zei Budkowski. “Er zijn dus een aantal coureurs en managers die contact met mij hebben opgenomen. Ik ga niet zeggen wie het wel of niet is, maar vrijwel iedereen die op de markt is, heeft contact gezocht, zoals je zou verwachten.

“Maar ja, ik denk dat dit de laatste plek is, zoals je je kunt voorstellen, waar ik iets over de rijdersbezetting zou communiceren. Mijn marketing- en communicatieafdeling zou me vermoorden als ik dat deed.”

Toen hem werd gevraagd of Bottas en Sergio Perez geldige contracten voor 2027 hebben, voegde de Pool er intrigerend aan toe: “Nogmaals, dit is de laatste plek waar ik commentaar zou geven op coureurscontracten, en in het algemeen denk ik dat dat niet iets is wat in de pers wordt gedaan. Het is iets wat via officiële persberichten van het team zal gebeuren wanneer de tijd rijp is.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, speaks to team principal Marcin Budkowski

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Aangezien beide coureurs ‘meerjarige’ contracten tekenden toen ze zich voor 2026 bij Cadillac aansloten, is onduidelijk aan welke voorwaarden – als die er zijn – moet worden voldaan om hun verlengingen voor 2027 te activeren.

Ocon lijkt hoe dan ook eerder op weg naar een reserverol bij Aston Martin dan naar de Cadillac-functie, maar is Bottas’ zitje per se veilig?

Gevraagd of het team hem geruststelling voor 2027 had gegeven, zei de veteraan met 264 races achter zijn naam: “Ja – ik bedoel, toen ik vorig jaar tekende, kende ik de voorwaarden, dus dat is allemaal in orde.”

Door Motorsport.com gevraagd naar Budkowski’s opmerkingen van vrijdag en of hij verrast was door die dubbelzinnige antwoorden, zei Bottas dat hij zowel niet op de hoogte was van die uitspraken als zich er niet druk om maakte.

Op de vraag of er een scenario was waarin hij niet voor Cadillac zou racen, ondanks dat hij theoretisch een contract voor het seizoen 2027 heeft, dacht Bottas na: “Ik bedoel, het is Formule 1. Als koeien konden vliegen, weet je… alles kan altijd gebeuren in deze sport. Maar voorlopig lijken ze blij met wat ze uit mij halen. Ik denk dat dat het enige is dat telt.”

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- Het Motorsport.com-team

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