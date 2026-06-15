Bottas niet verrast door zege Hamilton: "Schrijf hem nooit af"

Lewis Hamilton beleefde in Barcelona een van zijn sterkste weekenden sinds zijn overstap naar Ferrari. Na een moeizame eerste periode bij de Italiaanse renstal lijkt de Brit steeds beter zijn draai te vinden bij de Scuderia. Voor Valtteri Bottas komt die ontwikkeling allerminst onverwacht.

"Het is mooi om te zien", zei de Fin, die jarenlang de teamgenoot van Hamilton was bij Mercedes, na afloop van de race in Barcelona. "Hij lijkt echt weer op zijn best te zijn. En ik denk dat ze strategisch ook een geweldige race hebben gereden."

Hamilton profiteerde tijdens de race van een Virtual Safety Car, waardoor hij zijn laatste pitstop zonder positieverlies kon afwerken. Toch denkt Bottas dat de Ferrari-coureur ook zonder die meevaller een uitstekende kans had op de overwinning. "Ja, ze hadden geluk met de Virtual Safety Car", erkende Bottas. "Maar als je kijkt naar het gat dat hij daarna wist te slaan, dan denk ik dat hij het waarschijnlijk sowieso voor elkaar had gekregen."

De voormalig Mercedes-coureur kreeg vervolgens de vraag of hij vorig jaar ooit twijfels heeft gehad over Hamiltons niveau. De Brit kende toen een lastig seizoen en sprak meermaals openlijk over zijn eigen worstelingen. Bottas maakte echter duidelijk dat hij nooit geloofde dat Hamilton zijn kwaliteiten zou zijn verloren. "Ik heb altijd geweten dat je hem nooit moet afschrijven", antwoordde hij. "Uiteindelijk blijft hij Lewis. Hij heeft nog steeds de meeste overwinningen en wereldtitels op zijn naam staan. Het is niet alsof die vaardigheden ineens in één jaar verdwijnen."

Volgens Bottas bewijst Hamilton momenteel precies waarom hij tot de succesvolste coureurs uit de geschiedenis van de sport behoort. "Hij lijkt gewoon op een goede plek te zitten", vervolgde de Fin. "En als alles samenkomt, laat hij nog steeds zien waartoe hij in staat is."

'Niet acceptabel'

Terwijl Hamilton goede zaken deed in het kampioenschap, beleefde Bottas zelf opnieuw een frustrerend weekend. De Cadillac-coureur viel uit in Barcelona en noteerde daarmee zijn tweede uitvalbeurt op rij. Na een veelbelovende vrijdag kreeg hij tijdens de derde vrije training al te maken met technische problemen, waarna het weekend verder ontspoorde.

"Vrijdag was eigenlijk de eerste dag dit seizoen waarop ik dacht dat we eindelijk een probleemloos weekend tegemoet gingen met een auto die honderd procent aanvoelde", lichtte Bottas toe. "Maar dat veranderde toen we in de derde training tegen problemen aanliepen." De tienvoudig Grand Prix-coureur kon niet meer remmen en belandde in de grindbak.

Daarna moest zijn team ook teruggrijpen op oudere aerodynamische onderdelen, wat volgens Bottas eveneens een negatieve invloed had op de prestaties. Voor de Grand Prix van Oostenrijk staat echter een omvangrijk updatepakket gepland. "Het zou een behoorlijke upgrade moeten zijn", vertelde hij. "Tot nu toe heeft alles wat we aan de auto hebben toegevoegd gewerkt. Daarom heb ik goede hoop dat we in Oostenrijk weer dichter bij de voorhoede kunnen komen."

Toch blijft volgens Bottas één thema de grootste zorg. "Betrouwbaarheid is opnieuw het belangrijkste aandachtspunt", besloot hij. "Twee uitvalbeurten op rij zijn niet acceptabel. Het maakt niet uit hoe snel de auto is als je de finish niet haalt."