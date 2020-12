Bottas vs Rosberg: de teamgenoten van Hamilton vergeleken

Bottas eindigde het seizoen op de tweede plaats, een logisch gevolg van de dominante Mercedes W11 en een evenaring van zijn beste seizoensprestatie van 2019. Zo op het oog dus een plekje achter alfamannetje Hamilton, maar de Fin zelf zal allerminst tevreden terugkijken op het seizoen. Dit moest namelijk het jaar worden waarin hij definitief de strijd voor de wereldtitel aan wilde gaan met zijn Britse teamcollega. Maar net als in voorgaande drie seizoenen lukte dat niet. Met George Russell in de coulissen blijft er voor Bottas hoogstwaarschijnlijk nog maar één kans over om Hamilton te verschalken.

Om het eens en voor altijd goed te doen, zou Bottas misschien eens advies moeten inwinnen bij Nico Rosberg. Die had in zijn eerste drie seizoenen bij Mercedes Michael Schumacher vakkundig verslagen, maar wist zich in 2013, 2014 en 2015 geen raad met nieuwkomer Hamilton. Pas in zijn vierde en laatste seizoen aan de zijde van de Engelsman wist Rosberg de ban te breken en zijn aartsrivaal te verslaan. De Duitser besloot direct te stoppen.

De prestaties van Rosberg en Bottas als teamgenoot van Hamilton: