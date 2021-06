Bottas houdt motivatie hoog met negatieve foto op computer

Het seizoen 2021 is voor Valtteri Bottas niet begonnen zoals hij had gehoopt. Na vijf races bezet hij slechts de vierde plek in de titelstrijd, achter Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris. In Monaco leek de Fin op weg naar de tweede plaats en zijn beste resultaat van het huidige seizoen, maar een rampzalig verlopen pitstop voorkwam dat. Hierdoor viel Bottas uit en kijkt hij tegen een achterstand van 58 punten op Verstappen aan. De achterstand op teamgenoot Hamilton is inmiddels 54 punten en dus zal er de nodige veerkracht nodig zijn om die achterstand te boven te komen.

Met de mentale veerkracht van Bottas zit het volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff wel goed, zo heeft hij al meerdere keren aangegeven. De Oostenrijker heeft zijn rijder, maar ook de overige teamleden aangemoedigd om een prominente plek in te ruimen voor een foto van een rivaal. Dat zou de motivatie ten goede moeten komen, stelde hij bij de Spaanse Grand Prix. “Je kan een foto van die persoon in de kalender of op je bureau zetten. Iedere keer als je motivatie mist, kijk je naar deze mensen. Iedereen is vrij om dit te doen. Bij de mensen met wie ik werk, zie ik steeds zulke foto’s tevoorschijn komen. Dat is goed. Dat noemen we het opbouwen van rivaliteit en het is een krachtig psychologisch wapen. Wat betreft mezelf heb ik twee foto’s die ik altijd bij me draag en die op mijn desktop staan. Geen van beiden heeft iets te maken met de Formule 1 of de autosport. Het gaat om business.”

Dat advies heeft Bottas niet naast zich neergelegd, zo liet hij in Monaco weten na een vraag van Motorsport.com. De Mercedes-coureur voelt niet de behoefte om te vertellen om wie het gaat, maar hij laat weten dat hij inderdaad een foto op zijn desktop heeft staan die hem motiveert. “Ik draag geen foto van Lewis of Max mee in mijn binnenzak. Ik heb er wel een, waarvoor de inspiratie kwam uit gesprekken die ik vorig jaar met Toto had”, zei Bottas. “Ik heb iets op mijn computer, een foto op mijn desktop, die mij iedere keer als ik de computer open motiveert. Het is niet echt een positief ding. Het is een negatief ding dat mij er altijd aan herinnert om hen te laten zien wat ik kan.”

Komend weekend krijgt Bottas in Azerbeidzjan de kans om zich te revancheren voor de uitvalbeurt in Monaco. Op het Baku City Circuit heeft de Fin een heel behoorlijke staat van dienst: in 2017 eindigde hij op de valreep als tweede en bij het laatste bezoek in 2019 won hij. Ook in 2018 had Bottas een goede kans om te winnen, tot hij in de slotfase in leidende positie een lekke band kreeg en uitviel.

Video: Mercedes verklaart wat er allemaal mis ging in Monaco