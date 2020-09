Bottas staat na zeven Grands Prix op de derde plaats in het kampioenschap. Ondanks de dominantie van Mercedes moet de Fin de zeer constant presterende Max Verstappen nog enkele punten voor zich dulden. De achterstand op WK-leider Lewis Hamilton bedraagt al vijftig punten. “Natuurlijk doe ik alles wat ik kan”, aldus Bottas. “De hoofdzaak is dat het nog niet voorbij is. Er zijn nog tien races te gaan. Ik had natuurlijk de bandenproblemen op Silverstone, daardoor heb ik veel punten verspeeld.” Als hij daar geen problemen gekend had en als tweede was gefinisht, was de achterstand op zijn teammakker alsnog aanzienlijk geweest. Toch blijft Bottas strijdvaardig: “Als ik nu al zou opgeven, blijf ik liever thuis. Ik ga druk uitoefenen en proberen aan mezelf te werken en alles te perfectioneren.”

De net 31 jaar geworden coureur ziet vooral in de kwalificatie nog ruimte voor verbetering: “Lewis stond op Spa op pole-position en kon eenvoudig naar de winst rijden. Dat maakt goed duidelijk dat het weekend begint met de kwalificatie. Ik heb het gevoel dat het afgelopen weekend rustig en probleemloos verlopen is. Enkel de kwalificatie was niet goed genoeg maar ik werk er aan, ik doe mijn best. Er zijn echter nog veel positieve aspecten die ik mee kan nemen. Zo is mijn snelheid in de races dit jaar beter dan vorig seizoen.”

De kille cijfers

Kortom: op zaterdag valt de grootste winst te behalen: “Daar moet ik beter presteren. In Spa had ik moeite om Lewis bij te benen. Het komt natuurlijk op heel veel details aan: de opwarmronden, de banden in het perfecte window brengen, de afstelling en de rijstijl. Wanneer het over één ronde gaat is Lewis zeer constant. Hij heeft geen fout gemaakt en heeft dit jaar in de kwalificatie de overhand wat betreft de kille cijfers. Om eerlijk te zijn erger ik me daaraan maar ik probeer natuurlijk wat ik kan en ik geniet van de uitdaging. Ik kan niet wachten tot de volgende kwalificatie.”