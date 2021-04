Bottas terug in het zadel, test in Imola voor Pirelli

"Als je van het paard valt, moet je er meteen weer opspringen", luidt een aloud gezegde en dat geldt ook voor de Fin uit Nastola. Bottas ging er zondag in de Grand Prix van Emilia-Romagna hard af toen hij werd aangetikt door George Russell, maar Bottas is klaar voor een nieuw dagje onder de Italiaanse zon.

Bottas test voor Pirelli de banden die vanaf volgend seizoen om de nieuwe velgen van 18 inch komen te liggen. Dat gebeurt niet in de W12 waarmee Bottas afgelopen zondag voortijdig de strijd moest staken. Die is dusdanig beschadigd dat Mercedes verwacht er voor ruim 1,1 miljoen euro aan te moeten verspijkeren om ‘m weer rijklaar te krijgen. Dat lijkt niet veel voor Formule 1-maatstaven, maar vergeet niet dat we tegenwoordig met een budgetplafond werken. Teambaas Toto Wolff legde zondag al uit dat de crash zelfs gevolgen kan hebben voor het ontwikkelingsprogramma van de W12.