Bottas: Mercedes krijgt in Rusland tegenstand van drie teams

Als enige coureur van titelrivalen Red Bull Racing en Mercedes staat Bottas dit jaar nog droog qua overwinningen. De GP van Rusland komt dan ook als geroepen, want hij geldt inmiddels als een specialist op het listige Sochi Autodrom. “Je moet er heel precies zijn met je rempunten, instuurpunten en hoe je over de kerbs gaat. Het draait allemaal om precisie”, vertelde Bottas in de podcast F1 Nation over de Russische omloop. “Het verschil met je teamgenoot is altijd maar een paar honderdsten of duizendsten. Dat is uitdagend. De laatste sector is iets technischer met een aantal bochten met negatieve camber, chicanes en langzamere bochten. Het is dus zeker een uitdagend circuit.”

In de laatste vier edities van de Russische Grand Prix kwam Bottas twee keer als winnaar over de finish, ook stond hij in 2018 op pole-position. De 32-jarige coureur, die Mercedes eind 2021 verlaat voor een avontuur bij Alfa Romeo, kan dus goed uit de voeten in Sochi en hij kijkt dus ook met vertrouwen vooruit naar de editie van 2021. “Ik zit altijd vol vertrouwen als we naar Sochi gaan. Qua resultaten is het voor mij een goed circuit geweest, ik heb er een paar keer gewonnen en het is een plek waar we als team altijd sterk zijn.”

Met een ongeslagen status op Sochi Autodrom sinds 2014 is het een understatement dat Mercedes sterk is op het circuit. Bottas weet meerdere factoren aan te wijzen waarom de bolides van de Duitse fabrikant in het verleden zo succesvol waren op de omloop. "Onze auto is normaal gesproken behoorlijk efficiënt. Je hebt daar een aantal goede rechte stukken en veel medium speed bochten en dat heeft altijd goed bij onze auto gepast. Ook kun je als coureur het verschil maken. Toen we voor het eerst naar Sochi gingen, vond ik redelijk snel een ritme en daar kon ik ieder jaar op voortborduren."

Tegelijkertijd weet Bottas ook dat de kaarten in 2021 anders geschud zijn. Mercedes is nog ongeslagen op Sochi Autodrom, maar in tegenstelling tot de afgelopen jaren gaat de renstal dit jaar niet als uitgesproken favoriet richting de races. “Het staat niet vast dat wij de boventoon voeren”, erkent Bottas. “Er is absoluut tegenstand van in ieder geval Red Bull, maar ook McLaren en Ferrari zullen echt in de buurt zitten. Het gaat geen makkelijk weekend worden, maar ik kijk er wel naar uit.”