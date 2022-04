De start van het weekend verliep voor Valtteri Bottas niet heel denderend. In de kwalificatie crashte hij de C42 in de banden, waarna het team genoodzaakt was een nieuw chassis op te bouwen. Tevens werd er een verse versnellingsbak van de plank getrokken. Een geluk voor Bottas: de Ferrari-power unit kon wel worden overgezet. Zodoende ving de Alfa Romeo-coureur de sprintrace met een nieuw chassis aan. In die race veroverde hij de zevende startpositie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Bijna ging het mis voor Bottas in de eerste bocht kort na de start van de GP. De Fin toucheerde Daniel Ricciardo die kort daarvoor Carlos Sainz uit de race kegelde. Het voorval leverde Bottas echter geen plaatsverlies op en dus lag hij bij het uit naar buitenkomen van de safety car nog steeds op de zevende plaats. Na de neutralisatie maakte hij jacht op Kevin Magnussen, verschalkte de Deen en kwam zesde te liggen achter George Russell. Dat tweetal heeft een verleden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In de slotfase kwam de voormalig Mercedes-coureur heel dicht op de auto van zijn vervanger, maar Russell wist Bottas achter zich te houden. Uiteindelijk werd de Fin vijfde, nadat Charles Leclerc in de rondte was gegaan.

"Ik heb me vermaakt", trapt de Alfa Romeo-coureur af. "Toen ik naar slicks wisselde kon ik elke ronde als kwalificatierondje aanvliegen. Ik was hard aan het pushen, dat was echt leuk. In de laatste paar ronden kwam ik dicht bij George, maar daar begonnen mijn achterbanden ook te grainen. Ik kon er uiteindelijk niet voorbij, maar wellicht lukt dat de volgende keer." Op de vraag of hij in dat gevecht terugdacht aan vorig F1-seizoen, antwoordt Bottas. "Ik probeerde er niet aan te denken. Maar Mercedes en George, zij waren de hele race mijn motivatie. Ik hoopte op een kans, die kwam helaas niet."

Bottas begrijpt niet waarom Mercedes lijdt

Bottas ziet Mercedes worstelen met het tempo en dan met name Lewis Hamilton. Zijn voormalig teamgenoot eindigde als dertiende buiten de punten. Hoe kijkt Bottas nu terug op zijn periode bij het Duitse merk? "Ik ben erg blij waar ik nu ben. Ik vermaak me er en het is duidelijk dat ons tempo in Imola hoger lag. Ik heb geen idee waarom zij worstelen. De technische details zijn mij onbekend. Ik richt me op onze auto en waar wij nog kunnen verbeteren", vervolgt Bottas, die het verrassend vindt dat zijn oude werkgever niet mee kan komen. "Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan, maar ze scoren nog punten. Hopelijk scoren wij uiteindelijk meer."