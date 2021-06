Bottas neemt geen woord terug van scheldpartij over de boordradio

Echt tevreden met die uitslag was Valtteri Bottas niet. De Fin was de race vanaf de derde stel gestart, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hij kon het tweetal goed volgen, maar niet profiteren van de titanenstrijd die zich voor zijn neus ontrolde. Sterker nog, na zijn eigen eerste en enige pitstop werd hij niet veel later voorbijgereden door Max Verstappen die twee keer van banden was gewisseld.

Ook Sergio Perez was sneller dan de Fin en dat leidde tot een zeldzame uitbarsting van de Mercedes-coureur over de boordradio. “Waarom luistert er niemand naar me als ik zeg dat het een tweestopper wordt?! F*cking hell”, was het niet mis te verstane commentaar van Bottas aan zijn eigen strategie-afdeling. Harde, maar volkomen terechte woorden, zei de Fin na afloop van de race: “Ik maakte alleen maar heel duidelijk hoe ik er over dacht. Ik stelde eerder in de race een tweestopper voor, maar het team ging voor een eenstopper en hier staan we dan.”

“Het is makkelijk om het achteraf te moeten zeggen, maar zo is het nu eenmaal”, legde Bottas uit bij Sky Sports F1. “Als team denk ik dat we te gefocust waren op het uitrijden na die ene stop, denkend dat dat de beste strategie was, maar dat was niet zo. Ik had geen voorbanden meer over in de laatste 10 tot 15 ronden. Het was niet leuk die laatste stint.”

“Je voelt je als een sitting duck, het is heel simpel", vervolgde Bottas. “Natuurlijk heb ik alles geprobeerd wat ik kon. Ik probeerde op het podium te eindigen, maar de banden waren helemaal op, dus ik had geen kans. We dachten dat de harde band het bijna de hele race zou volhouden, maar dat was niet het geval." Op de vraag of zijn team meer voor hem had kunnen doen, was Bottas duidelijk. “Als ik een tweestopper had gedaan, hadden we zeker op het podium gestaan en kunnen vechten voor de overwinning.”

Overigens was ook teamgenoot Hamilton niet bijzonder tevreden over de gevolgde racetactiek. Ook de Engelsman vroeg – na afloop van de race – over de boordradio waarom er niet was gekozen voor een tweestopper. Hij kreeg direct antwoord van James Vowles, bij Mercedes de eindverantwoordelijke voor de strategie. Die liet weten dat het inderdaad een fout van het team was.