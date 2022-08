Bottas: "Voel me meer betrokken bij Alfa Romeo dan bij Mercedes"

Na vijf jaren bij Mercedes maakte Valtteri Bottas begin 2022 de overstap naar Alfa Romeo. Hoewel de Fin bij Mercedes tien races won en hij het Duitse merk in al zijn vijf seizoenen aan de constructeurstitel hielp, had hij de grootste moeite om het op te nemen tegen teamgenoot Lewis Hamilton. In Bottas' jaren bij Mercedes won de Brit viermaal de rijderstitel. Bij Alfa Romeo heeft de Fin een meer leidende rol. Hij scoorde tot dusver 41 van de 46 punten voor de formatie uit Hinwil. De overige 5 punten staan op naam van ploegmaat Zhou Guanyu.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com zegt Bottas zich verantwoordelijker te voelen. Hij is nu ook meer bezig met de lange termijn van het team. "Ik wil de renstal in de juiste richting krijgen", zegt de Alfa Romeo-coureur. "Ik denk meer na of bepaalde zaken wel goed zijn. Dat geldt ook al voor de auto van volgend jaar. Ik vind het interessant om bijvoorbeeld op technisch vlak op de hoogte te zijn. Ik kan me nu al inbeelden hoe de auto gaat zijn." Is zijn mindset in de ontwikkeling bij Alfa Romeo nu anders dan in zijn tijd bij Mercedes? "Ja, ik was bij Mercedes nooit op deze manier betrokken. Het was toen meer dat de computer ons vertelde welke auto de rapste was. De meeste keren zat het dan wel goed, maar het is ook fijn om het menselijke effect te zien."

Bottas geniet nu meer dan de Formule 1 dan ooit tevoren. Hij ervaart bij Alfa Romeo minder druk dan bij Mercedes. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur kan zich dat voorstellen. Hij waarschuwt echter wel dat de Fin niet té comfortabel moet worden. "Bij Mercedes was er zeker meer druk", zegt Vasseur tegen Motorsport.com. "Maar hij moet niet te ontspannen worden, straks gaat dit ten koste van de performance. Hij moet weten dat het team volledig achter hem staat. Het is de afgelopen twintig jaar wel bewezen dat de meeste sportprojecten altijd succesvol waren, omdat het team rondom de rijders werd opgebouwd."